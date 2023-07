Gut 900 Gäste kamen am Mittwochabend zum Sommerempfang der Wirtschaftsförderung der Region Hannover in den Zoo. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) lobte die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft, weshalb die Region gut durch die Energiekrise gekommen sei.

Hannover. Ob es am Termin lag, der mit dem Beginn der Sommerferien in Niedersachsen zusammenfiel? Nach dem Motto: Noch einmal netzwerken, bevor man in Urlaub fährt und die Region dann für einige Zeit verlässt? Eindeutig klären ließ sich dies nicht, jedenfalls konnte die Region Hannover beim Sommerempfang der Wirtschaftsförderung am Mittwochabend mit mehr als 900 Gästen eine Rekordbeteiligung vermelden – so viele kamen noch nie. Immerhin war es schon der 20. Sommerempfang. Zum fünften Mal trafen sich die Gäste im Palast vom Maharadscha des Erlebnis-Zoo Hannover.