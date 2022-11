﻿Airbus investiert dreistelligen Millionenbetrag in der Region Hannover

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus investiert in Wunstorf einen dreistelligen Millionenbetrag für den Bau eines Wartungszentrums für den Militärtransporter A400M. Bis zu 400 Arbeitsplätze entstehen dort.

In der Visualisierung gibt es den Hangar als Herzstück der Anlage schon.

München/Wunstorf. Airbus kann eine der derzeit größten Industrieansiedlungen in der Region Hannover starten. Der Luft- und Raumfahrtkonzern baut im Wunstorfer Ortsteil Großenheidorn neben dem Fliegerhorst der Luftwaffe ein Wartungszentrum für das Transportflugzeug A400M Atlas. Der Wunstorfer Rat hat jetzt dem erforderlichen Bebauungsplan zugestimmt. „Wir wollen im Mai kommenden Jahres den ersten Spatenstich setzen“, sagt Projektleiter Ralf Seifert. Die Investitionssumme beziffert er auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbereich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Airbus 400M ist als Nachfolger der Transall derzeit das einzige Transportflugzeug der Bundeswehr und befördert vor allem auf mittleren und langen Strecken Material und Personal. Eingesetzt wurde die Propellermaschine unter anderem bei der Evakuierung von Menschen aus Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban im vergangenen Jahr. Mit 40 Flugzeugen ist der Fliegerhorst Wunstorf mit dem Lufttransportgeschwader 62 der Bundeswehr Hauptstandort für den A400M.

Bundeswehr benötigt zivile Unterstützung

Das Geschwader hatte mehrfach deutlich gemacht, dass die eigenen Kapazitäten für die turnusmäßigen Inspektionen der Maschinen nicht ausreichen und zivile Unterstützung erforderlich ist. Mitte vergangenen Jahres entschied das Bundesverteidigungsministerium endgültig, das Wartungszentrum in Wunstorf zu bauen. Auftragnehmer ist Airbus. Mit der Bebauungsplanänderung sind nun auch die Genehmigungsverfahren beendet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Projektleiter Seifert starten im Frühjahr Tiefbauarbeiten. „Ende des Jahres 2025 wollen wir die Hochbauarbeiten abgeschlossen haben“, sagt er. Dann folgt die Inneneinrichtung, so dass der Betrieb 2026 starten kann. Bis zu 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen will Airbus dann am Standort beschäftigen.

Eine Animation zeigt das Wartungszentrum aus der Vogelperspektive © Quelle: Architekturbüro PSP

In der Planung und Visualisierung durch das Hamburger Architekturbüro PSP hat das Wartungszentrum, das auf einer 13 Hektar großen Ackerlandfläche an der Bundesstraße 442 entsteht, schon Gestalt angenommen. Herzstück ist der Hangar, in dem zwei der Propellermaschinen gleichzeitig Platz finden. Dazu kommen Empfangsgebäude, Werkstätten eine Kantine, ein Bürogebäude sowie ein Parkhaus. Der Gebäudekomplex erreicht eine Höhe von bis zu 40 Metern. Büros und Nebengebäude hat PSP mit Fassaden aus Klinkersteinen und Glas ausgestattet. Der Hangar erhält eine Außenansicht aus Metall.

Genehmigungsverfahren verläuft reibungslos

Im Verfahren hatte es anders als bei ähnlichen Vorhaben keine Einsprüche oder Bedenken etwa von Naturschutzverbänden oder Anliegern gegeben, sondern lediglich Hinweise. Der Bund für Natur- und Umweltschutz beispielsweise wünscht sich begrünte Dachflächen, um zumindest teilweise einen Ersatzlebensraum für Tiere und Pflanzen zu schaffen.

„Das ist ein großer Schritt für Wunstorf“, teilt die Stadtverwaltung mit. Was den Fliegerhorst betrifft, ist er nicht der einzige. Die Militäranlage, auf der der Betrieb im Jahr 1936 begann, wird seit mehr als zehn Jahren modernisiert. Sie hat in dieser Zeit unter anderem neue Stellflächen, Wartungshallen, einen neuen Lazarettbereich sowie ein Ausbildungszentrum für Techniker und Piloten erhalten. Insgesamt soll die Modernisierung, für die Gesamtkosten von mehr als 750 Millionen Euro veranschlagt sind, noch bis zum Jahr 2028 dauern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Bernd Haase und Simon Polreich