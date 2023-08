﻿Darum darf der Rasen in der Region Hannover nicht bewässert, der Pool aber befüllt werden

Hannover. Es hat zuletzt reichlich geregnet, das Rasensprengverbot in der Region Hannover bleibt dennoch in Kraft. Um den Wasserverbrauch zu reduzieren, dürfen gemäß Allgemeinverfügung ab einer Temperatur von 24 Grad Gärten, Sportanlagen, Grünflächen und Felder zwischen 11 und 18 Uhr nicht bewässert werden. Sie gilt seit Anfang Juli.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Private Swimmingpools indes dürfen befüllt werden, es ist auch nach wie vor erlaubt, bei großer Hitze der Autowaschanlage einen Besuch abzustatten. Nicht wenige halten das für Verschwendung der wertvollen Ressource Wasser, jedenfalls für unnötigere Fälle, als den Rasen im Garten zu sprengen. Warum wird Letzteres verboten, anderes wie die beiden genannten Beispiele aber nicht?

Enorme Verdunstungsverluste beim Rasensprengen

Das Stichwort lautet Effizienz, die beim Rasensprengen unter bestimmten äußeren Voraussetzungen überhaupt nicht gegeben zu sein scheint. Je nach Studie kommen dabei im schlechtesten Fall nur 10 bis 30 Prozent des genutzten Wassers dort an, wo sie ankommen sollen. „Bereits die technisch-bedingten Verdunstungsverluste direkt an der Anlage, etwa an der Düse der Beregnungskanone, liegen bei etwa 10 bis 25 Prozent“, sagt ein Sprecher der Region Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Temperatur, Sonneneinstrahlung, Windverhältnisse und Trockenheit des Bodens tragen weiter zum enormen Effizienzverlust bei. „Das bedeutet: Besonders im Zusammenspiel mit einer hohen Temperatur und dem damit einhergehenden Sättigungsdampfdruck wird die Verdunstung begünstigt, sodass am Ende nur bis zu 10 Prozent des Wassers direkt an der Pflanze ankommen“, so der Sprecher.

Beim Waschen des Autos in der Waschstraße oder beim Befüllen des Swimmingpools ist die Effizienz höher. Auch dort verdunstet zwar stets ein gewisser, aber insgesamt deutlich geringerer Anteil des genutzten Wassers. Das Wasser in einem Pool etwa könne zudem mehrfach verwendet werden, sagt Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt bei der Region Hannover. Dennoch wird schon in der Allgemeinverfügung dazu geraten, einen Badesee oder das öffentliche Schwimmbad „zum Wohle aller“ dem eigenen Pool vorzuziehen.

Lesen Sie auch

Dass es irgendwann verboten wird, diesen zu befüllen, ist übrigens nicht ausgeschlossen. Bereits im Juli hatte Umweltdezernent Jens Palandt avisiert, dass bei einer sich verschärfenden Situation weitergehende Maßnahmen ergriffen werden könnten. Diese würden derzeit „im Rahmen eines Evaluierungsprozesses erarbeitet“, bestätigt der Sprecher der Region. Klagen gegen die Allgemeinverfügung gibt es bisher keine, allerdings sind zwei Widersprüche eingelegt worden.

HAZ