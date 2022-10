﻿Wie der Gnadenhof in Neustadt nicht nur Tieren, sondern auch Menschen hilft

Neustadt/Hannover. Raus aus Hannover – das war irgendwann Nora Begitts’ einziger Gedanke. Sie ist alleinerziehende Mutter und lebt damals zusammen mit ihrer Tochter Liara seit vielen Jahren mitten in Hannover in einem Mehrparteienhaus. Ihre direkten Nachbarn: Drogenabhängige. Die Umgebung: zu laut, zu voll, zu dreckig. „Wir mussten da auf jeden Fall weg“, erzählt die 38-jährige Mutter, die zu jener Zeit mit Depressionen und Angststörungen kämpfte.

Über eine Freundin erfuhr sie, dass auf dem Gelände eines Gnadenhofes in Neustadt eine Mietwohnung frei ist. „Ich bin eigentlich total der Stadtmensch“, erklärt Begitts und schmunzelt. Und was ein Gnadenhof ist, wusste sie damals auch noch nicht. „Ich hatte immer Angst vor Tieren“, sagt Nora. Und trotzdem wagte sie den Umzug.

Freundschaft: Liara mit ihrem Lieblingspony Daisy. © Quelle: Amrei Schulz

„Das ist hier doch ganz schön weit weg“ – das war der erste Gedanke der achtjährigen Tochter Liara. Denn der Tierschutzhof Hannover Land liegt umgeben von Feldern in einem sehr ruhigen Teil des sehr ruhigen neustädter Gebiets. Keine Nachbarn, keine Läden, keine richtige Stadtanbindung. Aber eben: jede Menge Tiere.

„Mein Liebstes ist Daisy“, sagt die quirlige 13-jährige Liara heute. „Das Pony ist superlieb und hat mir beigebracht, mit Pferden und anderen Tieren umzugehen.“ Auf dem 14.000 Quadratmeter großen Gelände kann sich Liara nicht nur austoben, sondern auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. In ihrer Freizeit hilft sie viel auf dem Hof mit. Sie füttert die Tiere, macht Ställe sauber und unterstützt bei der Tierpflege. Seit sie mit ihrer Mutter auf den Hof gezogen ist, hat sie an Selbstvertrauen gewonnen. „Ich liebe es hier auf dem Land“, schwärmt die 13-Jährige. Und der Mutter geht es mittlerweile ähnlich.

Skywalker und sein neuer Freund

„Als ich hier ankam, war ich in meiner Depression gefangen und sehr ängstlich“, berichtet Nora Begitts. „Wenn man mit Aggressionen auf die Weide kommt, gehen die Tiere einfach weg. Die haben keine Lust auf jemanden mit negativen Schwingungen. Es hat mir sehr viel Selbstwertgefühl gegeben, dass die Tiere mich nach und nach besser kennengelernt haben und irgendwann von selbst auf mich zugekommen sind“. Und: „Ich habe gelernt, mich abzugrenzen, und wenn es mir zu viel wird, das Tier wegzuschicken. Die Tiere reagieren auf meine Körpersprache. Das war eine ganz neue Erfahrung“, erzählt Nora. Durch diese Erlebnisse legt sie auch ihre Angst vor Menschen immer mehr ab. Jetzt geht sie anders auf diese zu – offener.

Auch Thomas Engel kommt gern hierher, der 43-jährige Bäcker geht regelmäßig mit Hofhündin Sky Gassi – weswegen er passenderweise Skywalker genannt wird. Vor fünf Jahren trennte er sich von seiner Frau. Zusammen hatten sie Pferd, Hund und Haus. Sie nahm die Tiere mit, ihm blieb das Haus und eine große Lücke. „Ein eigener Hund passt zeitlich leider nicht in mein Leben, ich würde ihm nicht gerecht werden“, sagt Engel, auch er stieß auf den Tierschutzhof. „Ich habe da einfach geklingelt und gefragt, ob ich ab und zu mit einem Hund spazieren gehen darf.“ Heute sind er und Sky beste Freunde – und die Lücke in Engels Leben ist wieder gefüllt.

Gehen zusammen Gassi: Thomas Engel mit Hündin Sky. © Quelle: Amrei Schulz

Auch Kathrin Hannawald profitiert davon, die Tierpflegerin, die hier alle nur Rocco nennen. „Das ist eine tolle Sache, weil ich keine Zeit habe, um mit Sky spazieren zu gehen. Dank Thomas sieht und riecht sie auch mal was anderes als nur den Hof.“ Manchmal helfen auch straffällig gewordene Jugendliche, die hier ihre Sozialstunden abarbeiten können. „Ich hoffe, dass ich sie ein Stück weiter in ihrem Leben, ihrem Denken und ihrem Handeln bringen kann.“ Eine Jugendliche sei ihr besonders in Erinnerung geblieben: „Sie war hier, um ein paar Sozialstunden abzuleisten. Später hat das Mädchen mich noch einmal angerufen und gefragt, ob sie noch einmal auf dem Hof arbeiten kann. Dann kam sie hier komplett verändert an. Ich habe sie gar nicht wiedererkannt.“ Nach den Sozialstunden trennte sich das Mädchen von den Leuten, die sie immer wieder in Schwierigkeiten gebracht haben. „Sie hat über meine Worte nachgedacht, und darüber freue ich mich dermaßen“, so Rocco. Und weiter: „Es ist meine Passion, Tieren zu helfen. Aber auch Menschen zu zeigen, dass Tiere auch Emotionen und Gefühle haben.“

Mit vier Hörnern: Tierpflegerin Rocco und der Ziegenbock Stan haben eine besondere Bindung. © Quelle: Amrei Schulz

Ein Ziegenbock, vier Hörner

Immer wieder werden vom Gnadenhof auch Tiere aufgenommen, die beschlagnahmt oder freigekauft wurden. Ein Tier, welches Rocco besonders am Herzen liegt, ist der vierhörnige Ziegenbock Stan: „Er ist der außergewöhnlichste Kandidat auf dem Gnadenhof. Bevor Stan zu uns gekommen ist, lebte er in einer Versuchsstation“, erklärt Rocco. Dort haben Forscherinnen und Forscher den Ziegenbock aufgrund seines seltenen Gendefekts untersucht. „Er wurde freigekauft, begann ein neues Leben auf dem Gnadenhof. Hier ist er nun frei und möchte viel spielen.“

Wasser Marsch: Die Wildschweine sind Darias Lieblingstiere auf dem Hof. © Quelle: Amrei Schulz

Nicht nur Nora und ihre Tochter sind mit im Stall dabei, wenn Rocco die Boxen ausmistet und das Stroh und Heu verteilt. Sondern auch die Schülerin Daria. Die 13-Jährige ist jeden Donnerstag auf dem Gnadenhof. „Ich bin gerne hier, weil ich es liebe, Tieren zu helfen“, erzählt Daria und ergänzt: „Meine Lieblingstiere sind auf dem Hof die Wildschweine, weil man sie im Freien nicht so häufig sieht. Hier sind die Schweine auch echt zahm. Ich kann sie sogar streicheln und von der Hand füttern.“ Wenn Daria gerade nicht mit den Wildschweinen kuschelt, dann striegelt sie die Pferde oder fegt den Hof. „Ich habe hier gelernt, dass wir zu Tieren genauso sein sollten wie zu Menschen. Man sollte einfach zu jedem nett sein, egal ob es ein Wildschwein ist oder ein vierhörniger Ziegenbock.“

Der Text ist entstanden im Rahmen einer Kooperation der Madsack-Jugendredaktion mit dem Bachelor-Studiengang „Journalistik“ der Hochschule Hannover.

Von Ina Krüer und Anna Strathmeier