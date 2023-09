﻿700.000 Euro an Steuern hinterzogen? Zoll nimmt illegalen Hersteller von E-Zigaretten-Produkten hoch

Kostenfrei bis 07:00 Uhr lesen

Region Hannover

Ein Betrieb in der Region Hannover hat sich auf die Herstellung von Produkten für E-Zigaretten spezialisiert – offenbar ohne Genehmigung. Mehr als 700.000 Euro an Steuern sollen so hinterzogen worden sein. Der Zoll hat dort Tausende Liter sogenannter Liquids sichergestellt.