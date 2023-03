﻿Ab Mai: Region Hannover führt das 365-Euro Ticket ein

Zeitgleich zum Start des Deutschland-Tickets will die Region Hannover das 365-Euro-Ticket einführen, das dann auch bundesweit für Busse und Bahnen im Nahverkehr gilt. Möglich wird das unter anderem durch ein besonders gefördertes Jobticket.

Hannover. Am 1. Mai startet das deutschlandweite 49-Euro-Ticket für Busse und Bahnen, in der Region Hannover soll es dann sogar ein für ein ganzes Jahr gültiges 365-Euro-Ticket geben. Damit sind Fahrten in Bussen und Bahnen in Hannover sowie im Nahverkehr in ganz Deutschland möglich. Der Großraum-Verkehr-Hannover (GVH) bietet das Ticket als Jobticket für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Firmen in der Region Hannover an. Das hat Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Freitagmittag in Hannover mitgeteilt. Der Name des 365-Euro-Tickets: Hannover-Jobticket.