﻿300 Jahre Gasthaus Müller in Göxe: Wie das Jubiläum durch einen Zufall entdeckt wurde

Barsinghausen. Eine Pandemie bringt manchmal erstaunliche Erkenntnisse ans Licht: „Mir war im Corona-Lockdown 2021 langweilig, also habe ich ein bisschen recherchiert“, erzählt Grit Müller (50) vom Gasthaus Müller in Göxe. Der Plan war eine 290-Jahr-Feier im darauffolgenden Jahr. „Alle hatten als Gründungsdatum das Jahr 1732 im Kopf.“ Ein Zahlendreher im Familiengedächtnis, denn im Kirchenbuch stammte der erste Eintrag für eine Schankwirtschaft an der Golterner Straße aus dem Jahr 1723. Da war klar, dass der runde Geburtstag groß gefeiert werden musste. „Also haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet.“

Draußen rumpeln Autos und Lkw die viel befahrene Landstraße entlang, drinnen atmet man Geschichte. Und es gibt viel zu erzählen über das Gasthaus, das einst eine königliche Ausspannwirtschaft war, in der adlige Reisegesellschaften die Pferde versorgen ließen. Das dann eine Dorfkneipe wurde. Und das die Brüder Frank (54) und Rolf Müller (48) zusammen mit ihren Frauen Grit und Anette (57) zu einer in Niedersachsen bekannten Feinschmeckeradresse machten. „Unser Publikum kommt aus einem Umkreis von 80 Kilometern“, sagt Frank Müller stolz.

Die fünfte Generation Müller

Doch der Weg dahin war lang. Wie lang, das ging den Müllers erst bei der Vorbereitung des Jubiläums auf. „Wir dachten immer, wir sind die fünfte Generation der Müllers“, sagt Rolf Müller. Bis seine Schwägerin Grit nachforschte und elf Generationen zurückverfolgen konnte. Denn der urkundlich erstmals 1689 erwähnte Vogelpohlhof wurde in den Anfangsjahrzehnten mehrmals an Töchter weitervererbt, die jeweils die Namen der Ehemänner annahmen. Auf die Spur kam Grit Müller durch das Studium von Kirchenblättern, die Nachbarn im Keller gelagert hatten. Weitere Hinweise gaben die handschriftlichen Aufzeichnungen einer fast 100-jährigen Dame aus dem Dorf.

Historisch: 1850 brennt das Wohnhaus der Müllers ab – es wird bis ins Jahr 1890 als massives Backsteingebäude wieder aufgebaut. © Quelle: privat

„Es sind verrückte Geschichten“, sinniert Grit Müller. Vom verheerenden Brand im Jahr 1850, der das alte strohgedeckte Wohnhaus völlig vernichtete – und beinahe auch den Leichnam des verstorbenen Wirtes, der im Sarg hier aufgebahrt lag. Vom „Kaiser-Manöver“, bei dem die Soldaten Lagebesprechung in der Stube hielten, in der heute Gäste tafeln. Von den „Isemännern“, denen die Müllers viel zu verdanken hatten. „Albert Müller der Zweite wurde früh Waise. Nach dem Tod der Mutter hat deren zweiter Ehemann mit seiner Familie das Gut erhalten und später seinem Ziehsohn übergeben.“

Wie wächst man hinein in so ein traditionsreiches Haus? „Ganz automatisch“, sagt Frank Müller nüchtern. Der heute 54-Jährige stand schon als Kind auf einer Kiste am Tresen und hat Bier gezapft. „Am Badetag lief ich im Bademantel durch die Wirtschaft.“ Die Eltern Heidrun (80) und Herbert Müller (84) hatten 1973 den Grundstein gelegt, in dem sie die stets parallel laufende Landwirtschaft mit Rindern, Schweinen und Hühnern und 30 Morgen Land (etwa 15 Hektar) abschafften und ganz auf die Gaststätte setzten. „Die Landwirtschaft war zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben“, erinnert sich Frank Müller, der natürlich eine Ausbildung zum Koch machte. „Der Ältere übernimmt den Laden, das kriegt man so beigebracht.“

Der erste Müller: Albert Müller sitzt mit seiner Frau Dora und jungen Leuten im Eingang des Gasthauses in Göxe. © Quelle: privat

300 Weine im Keller

Er machte die Lehre im Restaurant Benther Berg, Stationen in der legendären Gaststätte Wiechmann in Hannover und im Maritim Bad Homburg. „Dann kam der Anruf. Mutter brauchte zwei neue Hüften, Vater Hilfe am Herd. Ich war 22.“ Frank Müller kehrte zurück nach Hause, tauschte Zukunftsträume gegen Pflichtgefühl. „Da stand ich alleine in der Küche einer Dorfkneipe. Goldrandteller von Oma, Römergläser, Messer und Gabel aus Trompetenblech.“ Drei Weine gab es damals – rot, weiß und rosé. „Heute haben wir mehr als 300 verschiedene Weine im Keller.“

In kleinen Schritten startete Müller junior ab 1991 die Umgestaltung. Nein, er korrigiert die Aussage: „Es ging in kleinsten Schritten.“ Bruder Rolf stieß 1997 zum Team. Nach der Ausbildung im Maritim Stadthotel an der Hildesheimer Straße arbeitete er im Hyatt in Köln, ein Jahr im Interconti-Hotel in London. „Man bleibt eben ein Dorfbub“, sagt er mit einem Schmunzeln. „Diese Jahre haben mich geprägt, aber London war anstrengend, ich bin kein Stadtmensch.“ Seine Herzensmetropole hieß Göxe. „Und Frank hatte hier schon sechs Jahre Entwicklungsarbeit geleistet.“

Die trug Früchte. Neues Geschirr, Veränderungen in der Speisekarte. Und weiterhin Kirchenvorstand, Feuerwehr, Gesangsverein in der Gaststube. „Wir haben neben der Standardkarte mit Roulade, Rumpsteak und Schnitzel immer wieder Aktionen getestet“, erklären die Brüder ihre Methode. Auf die Teller kamen dann auch mal Tapas, Hummer, Wagyu-Rind. „Aber wir haben nie die Basis verloren“, betonen sie. Auch heute könne man im Gasthaus Müller ein Bier zischen, Konfirmation oder Taufe feiern – oder ein Menü mit Champagner genießen. Grit Müller hat den Prozess mitgemacht, auch die Widerstände erlebt: „Die Jungs waren immer mutig. Aber als Frank zum ersten Mal eine Seezunge gebraten hat, da ging ein Raunen durch das Dorf.“

Eingespieltes Team: Frank Müller (rechts) mit seiner Frau Grit und sein Bruder Rolf mit seiner Frau Anette betreiben das Gasthaus in Göxe. © Quelle: Nancy Heusel

Es gab aber auch Rückschläge. „Der Donnerstag der langen Tafel“, bei dem die Müllers bei fliegendem Menü fremde Menschen an einem Tisch zusammenbringen wollten – ein Flop. „Es gab nicht eine Anmeldung“, das Experiment war den Gästen offenbar suspekt. Aber vielleicht waren die Wirtsleute anno 2011 ihrer Zeit einfach voraus. Denn heute ist der größte Müller-Hit die „Küchenschlacht“, bei der die Gäste an vier Stationen (zum Teil auch direkt in der Küche) naschen und probieren, mit den Köchen plaudern können. Gehe der Newsletter mit den Terminen raus, seien die Plätze mit mehr als einem Jahr Vorlauf innerhalb weniger Tage weg.

Feine Küche: Lammrücken im Tamarezzinimantel mit gebackenen Bohnen und gefüllten Kirschtomaten steht auf der Müller-Speisekarte. © Quelle: Karsten Davideit, HGA

Aber da war der Durchbruch ja auch schon gelungen. Drei Minuten Sendezeit in einer NDR-Reportage – „und ein halbes Jahr war die Hütte jeden Abend voll“, erzählt Grit Müller. 2018 gab es zehn von zehn Sternen in der Kritik von HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner, außerdem Bewertungen im Gault Millau, Guide Michelin, Führern wie Varta, Falstaff und Feinschmecker. „Aber Sterne sind nicht unser Ziel“, betont Frank Müller, der mit seiner deutschen Küche zwar nach Perfektion strebt, aber vor allem „Essen für die Seele“ servieren will.

Das Jubiläum Die Gala: Mit 270 geladenen Gästen wird am 20. Juni in einem Zelt auf der Wiese neben Gasthaus Müller (Golterner Straße 2, Barsinghausen) angestoßen. Radiomoderatorin Kerstin Werner führt durch das Programm mit Weggefährten und Gästen aus Politik und Wirtschaft. „Wir wollen das Bewusstsein für die Historie in den Vordergrund stellen“, sagt Rolf Müller. Die Jubiläums-Küchenschlacht: Am 16. Juli haben die Müllers zu diesem besonderen Event sechs Gastköche eingeladen – die Sterneköche Benjamin Gallein (Votum), Tony Hohlfeld (Jante) und Thomas Wohlfeld (Handwerk) sind dabei, außerdem Dieter Grubert (Titus), Lindenblatt 800 Grad und Schmiedegasthaus Gehrke. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Das Hoffest: Am 9. Juli bieten die Müllers von 11 bis 18 Uhr mit Foodständen, Aktionen und Bands wie Dick & Durstig viele Highlights auf dem Gelände des Gasthauses. Das „4You“-Kochevent: Am 12. August kochen Frank und Rolf Müller ab 18.30 Uhr mit Gastronom Manfred Stiller aus Barsinghausen. Auf den Tisch kommen in fünf Gängen vor allem Produkte aus dem Calenberger Land. Karten kosten 150 Euro pro Person.

Dazu gehört auch, dass im Nebenraum und im Saal samtbezogene Stühle an den edel eingedeckten Tischen stehen. Auch in der Gaststube liegen Stoffservietten in Ringen, Gläser und Besteck glänzen. Doch Tresen, Tische und Stühle haben die Patina von Jahrzehnten. Die Familie hat sich gegen die Renovierung der Stube entschieden. Frank Müller legt stellvertretend mit einer fast zärtlichen Geste die Hände auf die Holzlehne eines Stuhls mit gedrechselten Streben, der aus dem Jahr 1982 stammt. „Dieser Stuhl gehört hierher“, sagt Frank Müller und betont jede Silbe. „Denn wir sind ein Gasthaus.“