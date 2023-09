﻿Region Hannover hat 41 Standorte für Windenergie ausgewiesen

Hannover. Der Begriff Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) klingt sperrig und dröge – und doch ist der Plan für die Energieversorgung der Region Hannover unerlässlich. Darin finden sich nämlich die neuen Standorte für Windenergie. Am Mittwoch hat die Region Hannover ihr Konzept vorgestellt.

Das geschah mit fünf Monaten Verspätung, denn bereits im April stand der Plan. Doch die Bundeswehr machte aus – wie sie sagte – „Gründen der Landesverteidigung“ der mühsamen Arbeit der Raumplaner einen Strich durch die Rechnung – und das in allerletzter Sekunde. „Das war schon extrem ärgerlich, weil wir mehr als zwei Jahre mit der Bundeswehr in Kontakt standen“, sagt Umweltdezernent Jens Palandt. Die Folge: Etwa ein Drittel der Standorte musste neu geplant werden.

370 Windkraftanlagen können in der Region Hannover neu gebaut werden

Nun also gibt es einen erneuten Anlauf. Die Region weist 2,5 Prozent der Fläche als Vorranggebiet für Windenergie aus. Das sind fast 5700 Hektar Fläche. Insgesamt sind es 41 Standorte. Auf den Vorranggebieten können nach Angaben von Regionspräsident Steffen Krach (SPD) 370 neue Anlagen stehen. Bis zum Jahr 2035 soll die Windkraft rund 50 Prozent des Strombedarfs der Regionseinwohner decken. Derzeit sind es mehr als 10 Prozent. In zwölf Jahren will die Region Hannover klimaneutral sein.

Hinzu kommen etwa 0,6 Prozent der Flächen, die als Vorbehaltsgebiete (24 Areale) bezeichnet werden. „Hier dürfen die Kommunen entscheiden, ob sie anderen Nutzungen den Vorrang geben“, sagt Sonja Beuning, Leiterin des Fachbereichs Planung und Raumordnung bei der Region.

Umweltschützer sind an den Planungen beteiligt

Die neuen Gesetze erlauben es der Region, auch in Landschaftsschutzgebieten und Wäldern Rotoren aufzustellen. „Das tun wir sehr moderat“, sagt Palandt. Bei den Standorten seien etwa ein Prozent Landschaftsschutz- und ein Prozent Waldgebiete betroffen. Man habe viele Gespräche mit Umweltschutzorganisationen und Initiativen geführt. „Deshalb glaube ich, dass es keine Fundamentalopposition geben wird“, sagt der Umweltdezernent.

Die Lage der Windenergiegebiete will die Region am Donnerstag, 21. September, im Laufe des Tages im Internet veröffentlichen. Auf der Pressekonferenz im Regionshaus hing eine Karte mit den Standorten aus. Sie zeigt, dass es in der Mitte der Region und im Westen keine Vorranggebiete geben soll. „Das liegt an der dichten Besiedlung, am Flughafen und besonders geschützten natürlichen Flächen“, erläutert Jens Palandt. Wie eine Sichel ziehen sich die geeigneten Flächen vom Norden (Neustadt, Wedemark) über den Osten (Burgdorf, Lehrte, Uetze, Sehnde) bis in den Süden (Pattensen, Springe).

Öffentliche Informationsveranstaltungen geplant

Neu ins RROP ist zum Beispiel Helstorf-Vesbeck (Wedemark) aufgenommen worden. Dafür ist eine Fläche in Gestorf (Springe) verschwunden. Was die Veränderungen der Standorte angeht, liegt das nicht nur am späten Veto der Bundeswehr. Neue Erkenntnisse über bedrohte Vogelarten (Roter Milan) konnten berücksichtigt werden. Und da es jetzt eine Vorzugstrasse für den Südlink gibt, konnte man das in den Plan einarbeiten. Die unterirdische Stromleitung von der Nordsee bis nach Süddeutschland tangiert auch die Region Hannover. Deshalb wurden Flächen über dem Südlink von Vorrang- auf Vorbehaltsgebiete zurückgestuft, erläutert Wolfgang Jung, Teamleiter Regionalplanung.

Wenn die Regionspolitik zustimmt, werden die Pläne von Oktober bis Dezember öffentlich ausgelegt. Dazu sind drei öffentliche Informationsveranstaltungen geplant: am 6. November in Bredenbeck (Wennigsen), einen Tag später in Neustadt und am 13. November in Lehrte. Wiederum einen Tag später ist eine digitale öffentliche Veranstaltung geplant. Von Januar bis April 2024 werden die Pläne überarbeitet. Im Mai soll die Regionsversammlung das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) beschließen. Umweltdezernent Jens Palandt rechnet dann mit einer Genehmigungszeit für Anlagen von 1 bis 2 Jahren.

