﻿Region Hannover hat höchste Dürrestufe erreicht

Hannover. Für Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Juni, haben die Meteorologen Niederschläge für die Region Hannover angesagt; teilweise hat der Deutsche Wetterdienst sogar Unwetter mit Niederschlagsmengen von 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter angesagt. Kann das den drohenden Wassermangel abwenden? Wohl kaum. Der Dürremonitor des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung zeigt für für den Gesamtboden in der Region eine „außergewöhnliche Dürre“. Schlimmer geht es nicht. Und ob es wirklich regnet oder ob die Gewitterfront an der Region Hannover vorbei zieht, bleibt abzuwarten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fred Hattermann, Leiter der Forschung zu hydroklimatischen Risiken am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), warnte früh, man dürfe sich auch von großen Regenmengen „nicht täuschen lassen. Wir haben ein Niederschlagsdefizit von einem Jahr. Es müsste also ein Jahr durchregnen.“

Juni 2023 war extrem trocken

Und davon kann keine Rede sein. Vor allem im bisherigen Monatsverlauf hat es in der Region viel zu wenig geregnet. Laut des Internetportals Proplanta sind bislang im Juni in Hannover nur 0,8 Liter auf den Quadratmeter gefallen. Im vergangenen Jahr waren es 8,8 Liter im gesamten Juni – das war damals ein absoluter Minusrekord. Und im Mai 2023 hat es in Hannover auch zu wenig geregnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben der Trockenheit spielen laut Hattermann auch noch andere Faktoren eine Rolle. Seit der vorindustriellen Zeit sei die Temperatur um 2 Grad Celsius gestiegen. „Das bedeutet, dass die Winter kürzer ausfallen und die Vegetationsperiode länger wird.“ Die Pflanzen würden also immer zeitiger im Frühjahr und länger im Herbst Wasser aus dem Boden für ihr Wachstum ziehen. Und mit der gestiegenen Temperatur steige auch die Verdunstung.

Flächen müssen entsiegelt werden

Dem RND hat der Klimforscher die sich verschlimmernden Auswirkungen des Klimawandels beschrieben: „Es müsste im Schnitt immer mehr regnen, um die mit der Erwärmung weiter ansteigende Verdunstung auszugleichen.“ Aber das Gegenteil ist der Fall.

Um die Folgen des Klimawandels abzumildern, müsse viel mehr getan werden. Der Klimaforscher schlägt vor, Flächen zu entsiegeln. Auf diese Weise könnte mehr Regenwasser versickern, und das Grundwasser auffüllen. Dann sei ein Waldumbau nötig, weil Fichtenwälder im Winter viel zu viel Wasser verbrauchen. Und die Landwirtschaft müsse auf genügsamere Pflanzen und Früchte umstellen. Angesichts dieser Entwicklung sind Verordnungen zum Wassersparen wohl lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein.

HAZ