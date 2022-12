﻿Die Einbrecher sind zurück: Hier haben sie 2022 in der Region Hannover am häufigsten zugeschlagen

Eine Sache von Minuten: Die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Region Hannover steigt erstmals seit zwei Jahren wieder.

Die Einbrecher kehren in die Region Hannover zurück. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie verzeichnet die Polizei erstmals wieder eine deutliche Zunahme der Taten. Allein in der Landeshauptstadt sind es 2022 wieder fast 800 Fälle. Auch in Garbsen sind die Einbrecher gerne.