﻿In der Region Hannover drohen im März Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Kämpfen für mehr Lohn: Die Mitarbeiter der Üstra in Hannover bereiten sich auf einen Warnstreik vor.

Hannover. Mitarbeiter der hannoverschen Stadtverwaltung, der Üstra und dem Abfallentsorger Aha bereiten sich auf einen Warnstreik vor. Seit Kurzem laufen in Niedersachsen Tarifverhandlungen für die Beschäftigen von Bund und Kommunen. Frühestens vor der dritten Verhandlungsrunde, die für den 27. und 28. März angesetzt ist, seien Warnstreiks möglich, teilte Verdi-Landesgruppensprecher Tobias Morchner am Mittwoch mit. Die Arbeitgeber hätten in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar terminiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern unter anderem für Beschäftigte der Müllabfuhr, im öffentliche Nahverkehr, in Kitas und Feuerwehren 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Bis voraussichtlich Ende März wollen beide Seiten über die Einkommen von rund 2,5 Millionen Beschäftigten verhandeln. Seit dem jüngsten Tarifabschluss von 2020 seien die Preise um 11 Prozent gestiegen, die Einkommen aber nur zwischen 3 und 4 Prozent, so die Gewerkschaft Verdi.

Bei Üstra und Stadt gibt es erste Vorbereitungen

Nach Informationen dieser Zeitung laufen bei der Üstra schon erste Vorbereitungen für einen Warnstreik vor der dritten Verhandlungsrunde, sollte bis dahin keine Einigung erzielt worden sein. Bei der Stadt Hannover hieß es am Mittwoch, man sei auf alle Eventualitäten vorbereitet. Vor dem Hintergrund der abgelaufenen Tarifverhandlungen waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche Sport und Bäder und Jugend und Familie sind bereits in einen eintägigen Warnstreik getreten. Aus dem Rathaus heißt es, man richte sich auf zähe Tarifverhandlungen ein, die nach drei Gesprächsrunden wohl nicht beendet seien. Rund 11.500 Beschäftigte arbeiten bei der Stadtverwaltung. Möglich sind auch zeitversetzte Warnstreiks im öffentlichen Dienst.