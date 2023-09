﻿Region Hannover ist der trockenste Landstrich Niedersachsens

Hannover. Die Region Hannover ist stark vom Klimawandel betroffen. Laut einer Statistik sei sie die trockenste Landschaft Niedersachsens. Das teilte Henning Schuba von der Unteren Wasserbehörde der Region den Politikern im Umweltausschuss mit. Im Regionshaus gab es zudem eine erste Bilanz zur Allgemeinverfügung, die den Wasserverbrauch an heißen Tagen einschränkt.

Auf Nachfrage von Maria Hesse (CDU) erklärte der Referent: „Es gab zehn Verstöße. Es blieb bei Ermahnungen. Es wurde kein Bußgeld verhängt.“ Prominentester Sünder war Hannover 96. Am 29. Juli musste die Region einschreiten, und die Rasensprenger stoppen. „Es gab keine Ausnahmegenehmigung für 96. Und dieser Vorfall ist in den zehn beschriebenen Fällen dabei“, erklärte Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt bei der Region.

Grundwasser nach wie vor sehr niedrig

Umweltdezernent Jens Palandt wertet die geringe Zahl an Verstößen positiv. Sie belege die große Zustimmung der Bevölkerung. Ab 24 Grad Celsius dürfen Vereine, Landwirte und Bürger zwischen 11 und 18 Uhr ihre Flächen nicht mehr künstlich beregnen. Die Regelung gilt noch bis zum 30. September – trotz der überdurchschnittlichen Niederschläge im Sommer.

Grund: „Es braucht 30 bis 40 Jahre, bis ein Wassertropfen im Grundwasser ankommt“, sagt Schuba. Nach wie vor seien die Grundwasserbestände in der Region Hannover sehr niedrig. Im nächsten Jahr werde die Allgemeinverfügung wohl früher in Kraft treten. In diesem Jahr galt sie erst ab dem 6. Juli.

Wunstorf ist 2023 der trockenste Ort Niedersachsens

Und auf einer Grafik zeigt sich, wie stark der Niederschlag zurückgegangen ist. Die klimatische Wasserbilanz (Niederschlag abzüglich Abfluss und Verdunstung) ist in den Jahren 1971 bis 2000 im Schnitt jährlich um 35 Millimeter gesunken. Von 1991 bis 2020 hat sich diese Quote auf 70 Millimeter verdoppelt (Zahlen beziehen sich auf das Umland der Region).

Bei der Verfügung habe die Verwaltung nur eine Ausnahme gemacht, so Papenfuß. Man habe die Tröpfchenbewässerung und Düsenbewirtschaftung für landwirtschaftliche Flächen zugelassen. Diese innovativen Methoden verhindern die Verdunstung von Wasser an heißen Tagen. Bei konventioneller Beregnung von Flächen verdunsten ab einer Temperatur von 24 Grad 90 bis 95 Prozent der Flüssigkeit. Laut Deutschem Wetterdienst ist Wunstorf mit einem Minus von 156 Millimetern bei der klimatischen Wasserbilanz von Anfang Juni bis Ende August 2023 trauriger Spitzenreiter in Niedersachsen.

