﻿Überschuldete Region: Ja, das sollte Ihnen Sorgen bereiten

Hannover. Die Worte der Kommunalaufsicht in der Landesregierung waren eindringlich: Wenn die Region Hannover nicht umsteuert, dann droht ihr in zwei Jahren die bilanzielle Überschuldung – sie hätte dann mehr Schulden als eigene Vermögenswerte. Würde eine solche Diagnose eine Privatperson oder ein Unternehmen treffen, käme das einer existenzbedrohenden Krise gleich. Und in der Region? Von Panik ist nichts zu spüren, die Betroffenen bleiben allesamt ruhig.

Schulden der Region Hannover: Nicht auf die leichte Schulter nehmen

Vielleicht ein bisschen zu ruhig, denn es wäre ein großer Fehler, die Situation auf die leichte Schulter zu nehmen. Man kann sich leider zu leicht damit beruhigen, dass eine Kommune, anders als Personen oder Unternehmen, nicht in die Insolvenz rutschen kann. Doch darf man nicht den Fehler machen, daraus zu schließen, dass das Ausmaß der Verschuldung bei Städten und Landkreisen im Grunde egal ist. Denn weniger Geld bedeutet auch hier in der Regel mehr Zwänge, weniger Spielräume und weniger Möglichkeiten.

Zugegeben: Diese Regel war 15 Jahre lang außer Kraft gesetzt. Seit im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise der Zinssatz auf null gesenkt wurde, waren fehlendes Geld und steigende Schulden nie ein Problem. Zusätzliche Kredite wurden einfach zum bestehenden Schuldenstand addiert, und sonst änderte sich nichts. Wir kommen aus einer Zeit, in der wir uns daran gewöhnt haben, jedes Problem und so manchen Konflikt unter Bergen von Geld begraben zu können.

Steigende Zinsen bringen Kommunen in Nöte

Doch das ändert sich nun leider. Die Zinsen steigen, und plötzlich verursacht jeder Schuldenberg Kosten. Am drastischsten ist das im Bundeshaushalt zu sehen. Betrug die Zinslast des Bundes 2021 noch 3,9 Milliarden Euro, waren es 2022 schon 15,3 Milliarden Euro. Und für dieses Jahr sind schon 40 Milliarden Euro eingeplant. Geld, das einfach verschwindet, ohne dass damit eine Kita-Erzieherin, ein Pflegeplatz oder eine neue Bahnstrecke bezahlt werden kann.

Auch für Kommunen wird es jetzt schwieriger und teurer, Kredite abzulösen und sich frisches Geld zu besorgen. Und wenn sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, dann kann es passieren, dass die Kommunalaufsicht sie an die kurze Leine nehmen wird. Die deutlichen Worte der Landesregierung sind also als Gelbe Karte für die Finanzführung der Region Hannover zu verstehen.

Krach muss seinen Haushalt in den Griff bekommen

Wenn Regionspräsident Steffen Krach verhindern will, dass andere ihm Geld und Gestaltungsmöglichkeiten streichen, muss er seinen Haushalt in Ordnung bringen. Und das bedeutet zuallererst, dass er schnell Fortschritte beim Umbau des schwer defizitären Klinikums der Region Hannover (KRH) verzeichnen muss. Aber das allein wird nicht reichen, weitere Ausgaben müssen auf den Prüfstand, und es muss schnell passieren – denn je länger Krach wartet, desto teurer wird es. Und umso mehr geraten Investitionen etwa im Zoo, in die erneuerbaren Energien, die Verkehrswende, Schwimmbäder und soziale Projekte in Gefahr. Irgendwann wird die Finanzaufsicht die Region zwingen, alles zu streichen, was nicht gesetzliche Pflichtaufgabe ist.

Das ist kein Grund zur Panik. Aber ein bisschen mehr Alarm dürfte in dieser Lage schon herrschen.