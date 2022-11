﻿Klimaneutral bis 2035? Ziel der Region Hannover erfordert Investitionen in Milliardenhöhe

Die politisch beschlossene Klimaneutralität der Region Hannover bis 2035 ist nur über Investitionen in Höhe von knapp 1,6 Milliarden Euro zu schaffen. Das ist das Ergebnis einer Sondersitzung des Umweltausschusses der Region zum Thema Klima. Aktuell geht die Verwaltung den Weg der kleinen Schritte.

Viel zu tun: Um 2035 klimaneutral zu sein, müsste die Region Hannover allein in den Bereichen Verkehr und Gebäudemanagement rund 1,6 Milliarden Euro in die Hand nehmen.

Hannover. Vor dem Neuen Regionshaus an der Hildesheimer Straße demonstrieren rund zwei Dutzend Klimaaktivisten für mehr Tempo bei der Umsetzung der regionalen Klimaneutralität bis 2035. Im Gebäude berät zeitgleich der Umweltausschuss gemeinsam mit der Regionsverwaltung, wie dieses Zeil erreicht werden kann. Es ist eine Sondersitzung zum Klima, die sich über mehrere Stunden hinzieht, und bei der am Ende feststeht: Bis 2035 wird das nichts, zumindest nicht unter den aktuellen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen.

Die Aufgabe, in den nächsten zwölf Jahren klimaneutral zu werden, scheint schlicht zu mächtig. Bei den Fachbereichen Verkehr (Stichwort „Verkehrswende“) und Gebäudemanagement (Stichwort „Treibhausgasbilanz“) sieht die Regionsverwaltung die effektivsten, weil größten, CO2 -Einsparpotenziale. Um die politisch von der Regionsversammlung gewollte Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, müsste die Region knapp 1,6 Milliarden Euro in Maßnahmen investieren – nur in den Bereichen Verkehr und Gebäudemanagement. Allein eine Milliarde Euro seien es für infrastrukturelle Verkehrsmaßnahmen, sagt Conrad Vinken, der Fachbereichsleiter Verkehr. „Ohne Hilfe durch die EU und den Bund ist das nicht zu schaffen“, sagt er. Es werde aber deutliche Fortschritte geben, verspricht er: „Beim Verkehr können wir den CO2 -Ausstoß bis 2035 um 70 Prozent reduzieren.“

„Ohne Unterstützung vom Bund nicht zu schaffen“

Ein sehr ambitioniertes Ziel, das gibt der Verkehrsexperte zu. Der öffentliche Nahverkehr müsse doppelt so viel leisten wie bisher, Betriebshöfe müssen infrastrukturell den Zukunftstechnologien angepasst werden, viele Elektronbusse angeschafft, um die Menschen zu fahren, die neu auf den ÖPNV umsteigen. „Dazu muss das S-Bahnnetz ausgebaut werden, ebenso der Hauptbahnhof. Ohne Unterstützung vom Bund ist das alles nicht zu schaffen“, sagt Vinken.

Eine Verdoppelung der Verkehre strebe die Region auch bei der Stadtbahn an. Das sei relativ leicht, führt Vinken aus, da man dort alles in eigener Hand habe. Aktuell gebe es etwa Überlegungen, im Zuge der geplanten Anbindung an die neue MHH gleich ein ganzes Entlastungsnetz zu schaffen. Und auch das autonome Fahren wolle und müsse man ausbauen. „Wir brauchen nicht nur mehr Fahrzeuge, sondern auch Personal, das diese Fahrzeuge bedient. Dass das schwer zu finden ist, sieht man aktuell bei den privaten Bahnbetreibern.“

Sprinti braucht die Anschlussfinanzierung ab 2024

Das Rufbus-Angebot „Sprinti“, Mitte 2021 in drei Kommunen eingeführt, bezeichnete Vinken als Erfolgsmodell. Aber auch hier sei die Region auf die finanzielle Hilfe des Bundes angewiesen. Die Förderung läuft 2024 aus, eine Anschlussfinanzierung gebe es bislang nicht. „Wenn die nicht gesichert ist, müssen wir ,Sprinti’ wieder einstellen.“ Bei den Radschnellwegen sieht sich die Region insgesamt gut aufgestellt, sechs Routen sind beschlossen, drei davon konkret in der Ausarbeitung, nämlich die nach Lehrte, Langenhagen und Garbsen.

Aber auch hier gibt es einen Haken: Spielen die Umlandkommunen nicht mit, stockt das Projekt Radschnellwege. Anfang 2023 will die Region den Fahrradturm in Wunstorf eröffnen – und das aktuell als Symbolik für die regionale Verkehrswende verstanden wissen: „Das sichere Abstellen der Fahrräder ist wichtig. Mit dem Fahrradturm geben wir ein Zeichen, dass wir es ernst meinen“, so der Fachbereichsleiter Verkehr.

Regionsgebäude produzieren 14.000 Tonnen CO2 im Jahr

Ernst meint es die Region auch bei der angestrebten Klimaneutralität bis 2035 bei ihren regionseigenen Gebäuden. Dass auch in diesem Bereich Einiges zu tun ist, verdeutlichte Cordula Drautz, die Regionsdezernentin für Gebäude und Finanzen, gleich zu Beginn ihrer Ausführungen: 8000 Tonnen CO2 -Äquivalente allein bei den regionseigenen Gebäuden würden „pro Jahr in die Luft geblasen“. Das sei in etwa das Gewicht von 14 Flugzeugen des Typs A380. „65 Prozent entfallen auf die Wärmeerzeugung“, sagte sie.

Das ist ein Ergebnis der ersten verwaltungsinternen Treibhausgasbilanz, die die Regionsverwaltung jetzt im Umweltausschuss vorlegte. Die bezieht sich auf das Jahr 2020 und weist sogar aus, dass die Region Hannover für alle Gebäude, auch die angemieteten, rund 14.000 Tonnen CO2 -Äquivalente produziert. Zwei Drittel der Gesamtemissionen entstehen dabei im Gebäudebestand. Als größte Umweltsünder sind die Berufsbildenden Schulen aufgeführt.

Die Gebäudesanierung kostet rund 570 Millionen Euro

Was ist zu tun? Die Region hat eine Sanierungsstrategie ausgearbeitet, 646 Maßnahmen wie den Einbau von Wärmepumpen definiert, die sie priorisiert an 45 regionseigenen Gebäuden bis 2035 vornehmen will. Ein kostspieliges Unterfangen: Nach einer ersten groben Schätzung muss die Region Hannover mit etwa 570 Millionen Euro Ausgaben bei den Sanierungen rechnen, heißt es in der Bilanz. Im Raum steht – allerdings ohne den Ansatz einer politischen Debatte – der Vorschlag, einen Großteil der Sanierungsmaßnahmen von Unternehmen als eine Art Investoren finanzieren zu lassen.

Das Gebäudemanagement hat sich inzwischen gutachterliche Unterstützung der TU Braunschweig gesichert, und die schlägt neben der Gebäudesanierung auch die Umstellung auf Ökostrom etwa durch Fotovoltaikanlagen vor. Knapp 6000 Tonnen CO2 -Äquivalente könnten so eingespart werden. Aber: Um die Klimaneutralität bis 2035 wesentlich zu unterstützen, müsste die Region im Jahr 20.000 Kilowattpeak realisieren.

Arbeitswege und Dienstreisen sind ebenfalls Luftverpester

Sparen lässt sich nach Ausführungen von Cordula Drautz auch im Kleinen: „Bei Arbeitswegen und Dienstreisen lassen sich ebenfalls Emission reduzieren.“ Immerhin verursache der Bereich Mobilität 3600 Tonnen CO2 -Äquivalente. Arbeitswege und beauftragte Transporte spielten dabei die größte Rolle, bilanzierte die Dezernentin am Ende der über dreistündigen Sondersitzung zum Klima. Zu diesem Zeitpunkt waren die Umweltaktivisten nicht mehr da. Sie werden aber sicher wieder demonstrieren – und symbolisch Druck machen.

Von Andreas Voigt