﻿KRH-Plan für Neubau mit Peine sorgt für Wirbel

Hannover. Ein Zentralklinikum im Osten der Region, als Ersatz für das umstrittene Krankenhaus in Lehrte, den geplanten Neubau in Großburgwedel und zusätzlich das stark sanierungsbedürftige Krankenhaus in Peine: Das hat der renommierte Krankenhausexperte Christian Karagiannidis im Aufsichtsrat des Klinikums Region Hannover (KRH) vorgeschlagen. Und seine Ideen, zu denen auch die Schließung des Agnes-Karll-Krankenhauses in Laatzen gehört, sorgen für viel Wirbel. Inzwischen gibt es die erste Forderung nach einem Rauswurf der KRH-Geschäftsführung: CDU-Kreischef Hendrik Hoppenstedt sieht die Geschäftsführung nicht mehr in der Lage, das KRH weiter zu führen. „Mein Vertrauen ist auf dem Nullpunkt angelangt“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landesgesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) befürwortet indirekt den Vorschlag von Karagiannidis, der in der Expertenkommission des Bundes sitzt. Er begrüße grundsätzlich alle Initiativen für Strukturen, die für die Patientinnen und Patienten in Niedersachsen eine verbesserte medizinische Versorgung bedeuten. „Dies kann auch die Bündelung von Behandlungskompetenzen an einem Standort bedeuten“, sagt Philippi. Damit die Krankenhäuser „im Sinne der Patientinnen und Patienten qualitativ hochwertig, zukunftsfest und resilient aufgestellt sind, bedarf es Veränderungen und einer ganzheitlichen Stärkung der Krankenhauslandschaft“, betont er. Dafür seien zukunftsweisende Lösungsansätze nötig.

Zustimmung kommt auch von der niedersächsischen Krankenhausgesellschaft. Der aktuelle Vorschlag reihe sich in Projekte ein, bei denen bestehende Krankenhäuser an anderen Standorten in Neubauten überführt wurden, sagt Verbandsdirektor Helge Engelke. Ob es in diesem Fall eine Möglichkeit zur Umsetzung gebe, müssten die Krankenhausträger entscheiden.

Regionspräsident Steffen Krach (SPD), auch Chef des KRH-Aufsichtsrats, betont seine Forderung an die Geschäftsführung, bei einer Umstrukturierung auch andere Krankenhäuser in den Blick zu nehmen. Das betreffe Kliniken anderer Träger in der Region, aber auch Krankenhäuser in Nachbarkreisen. Krach kündigt an, in dieser Angelegenheit die Gespräche mit dem Land Niedersachsen zu intensivieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Sicht vom CDU-Fraktionschef in der Regionsversammlung, Bernward Schlossarek, sind die bisherigen Konzepte zur Umstrukturierung des Klinikums unausgereift. Zugleich sei die Finanzierung ungeklärt. Nötig sei ein belastbares Konzept, damit die Verunsicherung bei den Beschäftigten ende.

Man werde im Krankenhausbereich nicht ohne Veränderungen in die Zukunft gehen können, sagt die SPD-Unterbezirksvorsitzende Leyla Hatami. Die Notfallversorgung werde auch in Zukunft gesichert sein. Der jetzt neu aufgekommene Gedanke eines zentralen Klinikstandorts im Osten sei allerdings nicht mehr als eine Idee und werde von der SPD zunächst gründlich angeschaut, ergänzt Regionsfraktionschefin Silke Gardlo.

Im niedersächsischen Krankenhausgesetz gebe es den klaren Auftrag, über Grenzen von Landkreisen hinaus zu denken, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Sinja Münzberg. „Da eine solche landkreisübergreifende Kooperation aber durchaus komplex ist, rechnen wir nicht mit einer kurzfristigen Lösung“, betont sie. Eine Entscheidung über die Medizinstrategie sollte daher davon nicht abhängig gemacht werden.

Auch betroffene Städte haben auf die Pläne reagiert. Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (CDU) will erst einmal mit Krach unter vier Augen reden, bevor er sich äußert. Zwar ist es nach Ansicht der Ersten Stadträtin von Burgwedel, Christiane Concilio, nachvollziehbar, über größere Bereiche für Kliniken nachzudenken. In diesem Fall würde das aber „zu deutlichen, nicht akzeptablen Nachteilen eines großen Bereiches der Region Hannover führen“, sagt sie. Der Standort Großburgwedel sei unter anderem wegen seiner guten Erreichbarkeit über die A7 und einer guten Schwerpunktversorgung für einen Neubau ausgewählt worden. Der Laatzener Bürgermeister Kai Eggert (parteilos) stand am Mittwoch nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung.