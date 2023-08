﻿„Der Regen ist schlimmer als die Hitze“: Wie die Bauern rund um Hannover unter dem Wetter dieses Sommers leiden

Lüdersen/Laatzen/Gleidingen. „Wir verdienen nur einmal im Jahr Geld, und das ist nach der Ernte“, sagt Carolin Hennies. „Das ganze Jahr über gehen wir in Vorleistung mit Arbeit, Löhnen und Investitionen.“ Ihr Problem: Der Weizen ist seit zwei Wochen reif und kann nicht geerntet werden. Die Feuchtigkeit des Korns sollte bei 14 bis 14,5 Prozent liegen, „im Moment sind wir bei über 20. Und die Tragfähigkeit des Bodens ist fürs Ernten auch nicht gegeben“, sagt sie und schaut auf den matschigen Boden. Mehr als 60 Millimeter Regen, „das kenne man aus dem Herbst“, betont ihr Bruder Stephan (32).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 34-jährige Carolin Hennies betreibt gemeinsam mit ihrem Bruder und Vater Heinrich den landwirtschaftlichen Betrieb in Ingeln-Oesselse (Laatzen). Und das in guter alter Tradition. „Die Hennies sind hier seit Mitte des 17. Jahrhunderts“, erzählt Heinrich Hennies. „Wir haben schon immer mit Wetter und Klima zu kämpfen, das ist eben Bauernleben“, meint seine Tochter unaufgeregt.

Futterweizen bringt weniger

Dass die Familie zur Zeit mit Sorgenfalten auf die 70 Hektar Weizenfelder guckt, liegt an dem, was seit Wochen von oben runterkommt. „Der Regen ist schlimmer als die Hitze“, erklärt sie. Denn die Körner in den Spelzen würden weich, könnten von Pilzen befallen werden, das Korn könnte nicht gedroschen werden, weil es schlicht zu feucht ist. „Im schlimmsten Fall verkaufen wir ihn statt als Backweizen nur als Futterweizen“, der Markt bilde sich, wenn die Ernte eingefahren sei. „Üblicherweise bekommt man für Futterweizen 1,50 bis 2 Euro pro hundert Kilo weniger als für Backweizen“, so ihr Vater.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu feucht: Der Weizen leidet unter den Regenmengen, Carolin Hennies ist besorgt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein kleiner Teil des Weizens geht als Futter ohnehin raus, nämlich an die eigenen Hühner, die in den zwei großen Mobilställen nahe dem Weizenfeld in Freilandhaltung leben. Dort rasen etwa 800 Hühner der Rasse Terra auf die Geschwister zu – in der Hoffnung, schon jetzt ein Extrafutter zu bekommen. Nicht ganz, es ist nur der Besuch von der Zeitung. Und so büxen zwei durch den Zaun aus und stürzen sich auf die nächste Pfütze. Sie trinken gern aus der Brühe, es könnten ja auch Würmer darin sein.

Nicht gut: Die ausgebüxten Hühner könnten krank werden vom Trinken aus der Pfütze. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Genau das ist das Problem bei dem Regen“, erzählt Stephan Hennies. „Die Hühner sind zwar robust, aber können trotzdem krank werden, wenn sie aus der Pfütze trinken.“ Auf dem eingezäunten Gelände um den mobilen Hühnerstall haben Hennies die Pfützen mit Stroh abgedeckt. „Damit die Hühner, die zwischen 5000- bis 7000-mal täglich picken, dies im Stroh tun und nicht im schlammigen Boden.“

Lieben ihre Arbeit: Stephan und seine Schwester Carolin Hennies mit den Hühnern auf dem Areal des mobilen Hühnerstalls. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Dauerregen der vergangenen drei Wochen setzt also Bauern, ihrem Weizen und den Hühnern zu. Aber es gibt auch gute Nachrichten in dem Zusammenhang. Der Mais würde normalerweise höchstens zwei Meter hoch werden, hier aber stehen auf 20 Hektar 2,50 bis drei Meter hohe Pflanzen, die gleich mehrere Kolben haben. „In den Kolben ist die ganze Energie. Das ist gut, denn der Mais ist für die Biogasanlage“, erklärt der 32-Jährige. „Das gleicht wenigstens einen Teil des Verlustes durch den Weizen aus.“ Auch die Zuckerrübe, ein weiteres Standbein der Landwirte, mag den Regen bei gleichzeitiger Wärme und sprießt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Blödes Timing“ für den Dinkel

Solche Erfahrungen macht auch Charlotte Schumacher, die in der 17. Generation mit ihren Eltern ihren 120-Hektar-Hof in Lüdersen bei Springe bewirtschaftet. In der Hitze, als das Getreide wuchs – Kornfüllungsphase heißt das – habe man Regen gebraucht. Nun wäre Trockenheit und Sonne besser. „Blödes Timing“, sagt sie.

„Ich befürchte, der Dinkel ist nicht mehr zu gebrauchen“, sagt sie am Rande ihres Dinkelfeldes. Und tatsächlich sehen die Ähren mit Spelzen und Körnern schon etwas gräulich aus, „das ist schon ein Pilzbefall auf Stroh und Spelzen, normalerweise haben die eine goldgelbe Farbe“. Später, beim Bestimmen des Feuchtigkeitsgehalts, scheint es noch nicht so schlimm um die Körner bestellt zu sein, er liegt bei 18 Prozent. Aber die tatsächliche Qualität wird erst nach der Ernte ermittelt, und danach richtet sich dann eben auch der Preis für das Getreide, das an Landhandel und Genossenschaften verkauft werde.

Ein Bäuerinnenleben: Charlotte Schumacher fährt den Mähdrescher selbst zum Ernten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen – das würde im schlimmsten Fall, wenn das Getreide durch die Feuchtigkeit neu auskeimt, aber auch nicht mehr funktionieren. „Auch beim Futtermittel gilt eine hochwertige Qualität“, sagt die 28-Jährige. „Wenn ein Korn neu keimt, gehen wertvolle Inhaltsstoffe verloren.“

Banges Warten: Der Feuchtigkeitsgehalt des Getreides wird gemessen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man jammert aber nicht, „wie uns gelegentlich unterstellt wird“, sondern stellt sich den neuen Herausforderungen der Klimakrise. „Man muss darüber nachdenken, andere Kulturen anzubauen, und man wird Sorten nutzen müssen, die die Hitze abkönnen. Die Landwirtschaft wird noch mehr auf Humusboden setzen müssen, wie meine Eltern es schon länger tun.“ Gesunder Boden, in dem Würmer und andere Organismen leben können, der von Pflanzen beschattet wird – also nicht so heiß wird –, würde an Bedeutung gewinnen. Auch ihr Vater Götz hat durchaus bemerkt, dass die Wetterereignisse in den vergangenen Jahren extremer geworden sind.

Große Herausforderungen

Auf die Herausforderungen hat Klaus Hahne (66) aus Gleidingen schon ab den 1990er Jahren reagiert. „Wir haben vorgesorgt und ganz viele Kulturen überdacht. Das war gut, weil wir mehr Hagelereignisse bekommen haben.“ Sein Beerenobst auf 10.000 Quadratmetern ist mit Planen und schattenwerfenden Netzen geschützt vor Witterungseinflüssen und auch vor Insekten. Seine Pflücker, die jedes Stück Obst mit der Hand abnehmen, brauchen also auch keine Angst vor Wind und Wetter haben.

Zufrieden: Klaus Hahne mit dicken, süßen Brombeeren. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine Investition von 25.000 Euro pro Hektar, die sich lohnt: Der Obstbauer, der seine Herrlichkeiten vornehmlich auf Bauernmärkten verkauft, zeigt auf dicke süße schwarze Brombeeren, übrigens die schon zweite Generation von Brombeeren in diesem Jahr, auf seine Pfirsiche in der flaumigen rosa-roten Schale und die Erdbeeren, die im Frühsommer im geschützten Zelt von Hummeln bestäubt wurden. Die Mirabellen, die in zwei Wochen soweit sind, sehen gesund und bereits lecker aus. „Nur die Zwetschgen, die kein Dach haben, könnten etwas abkriegen, wenn das Wetter so feucht bleibt.“

Geschützt: Die Pfirsichbäume beim Obstbauern Hahne. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bricht hingegen die nächste Hitzewelle aus, könnten die etwa 70.000 Apfelbäume – er hat 35 Sorten – leiden. Und zwar besonders die alten Sorten wie Berlepsch, Boskop oder Cox Orange. „Die bekommen schnell Sonnenbrand“, sagt Hahne. „Die werden wahrscheinlich die nächsten Jahre rausfallen.“ Die bisher ungeschützten Äpfel bekommen noch in diesem Jahr auch Hagel- und Schattiernetze gegen Sonnenbrand – Kosten: 25.000 Euro pro Hektar. „Der Klimawandel beschäftigt uns sehr. Wir können ja nicht wie die Politik in Vier-Jahres-Zeiträumen denken“, sagt er grinsend, „sondern müssen längerfristig anlegen“.

HAZ