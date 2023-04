﻿Wieder mehr Verkehrstote in der Region Hannover: Zahlen und Gründe für den Anstieg

Kostenfrei bis 19:05 Uhr lesen

Verkehrsunfallstatistik 2022

Radverkehr in Hannover nimmt weiter zu – die Zahl der Unfälle auch

In den letzten Jahren sind immer mehr Menschen auf Fahrrad und Pedelecs umgestiegen. Das zeigt sich allerdings auch an der Zahl der Unfälle: Die ist im 2022 erneut angestiegen. Vor allem in zwei Gruppen macht sich das besonders bemerkbar.