﻿Letzte-Hilfe-Kurse geben Angehörigen Tipps zur Sterbebegleitung

Verschiedene Anbieter für Letzte-Hilfe-Kurse in der Region Hannover

Ganz einfache Hilfestellungen können dazu beitragen, besser mit Schwerkranken und Sterbenden umzugehen und Leid am Ende des Lebens zu lindern. Darauf basieren die Letzte-Hilfe-Kurse, die sich an Jung und Alt richten. Die Kurse gliedern sich in vier thematische Blöcke von jeweils etwa 45 Minuten zuzüglich Pausen und kosten in der Regel zwischen 0 und 20 Euro.

In der Region Hannover haben die Kurse schon viel Zuspruch gefunden. Örtliche Hospizdienste und -vereine haben sie in diesem Jahr unter anderem in Pattensen, Neustadt, Wunstorf und Springe und Burgdorf organisiert. Der Ambulante Hospizdienst Burgwedel-Isernhagen-Wedemark bietet regelmäßig Letzte-Hilfe-Kurse an. Die nächsten beiden in Großburgwedel finden am 1. Februar und am 29. März 2023 statt. Anmeldungen für beide Termine sind per Email an ambulanterhospizdienst.burgwedel@evlka.de oder telefonisch unter (05139) 9703431 möglich.

Auch in Hannover soll es im kommenden Jahr wieder Letzte-Hilfe-Kurse geben. Beim Ambulanten Palliativ- und Hospiz-Dienst der Diakoniestationen Hannover (APHD) hatte es zuletzt personelle Engpässe gegeben, zuvor wurden die Kurse unter anderem in der evangelischen und katholischen Familienbildungsstätte angeboten. Anfragen sind per Mail möglich an info@aphd.de. Die Wiederaufnahme der Letzte-Hilfe-Kurse in der Stadt sei ihr ein Herzensanliegen, sagt Kirstin Richard vom APHD. „Zuwendung ist das, was wir am Ende eines Lebens am meisten brauchen.“

Der Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Malteser bietet in Hannover Letzte-Hilfe-Kurse am 18. April und 13. September an sowie einen in Garbsen am 14. November, jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr. Anmeldungen sind für alle Termine bereits möglich per Mail an daniela.albrecht@malteser.org.