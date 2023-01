﻿Region Hannover: Meteorologen warnen vor Windböen bis in die Nacht

Schüsse in Herrenhausen: So haben Anwohner den Großeinsatz erlebt

Mehrere Schüsse auf ein Auto haben am Sonntagabend Menschen in Herrenhausen aufgeschreckt. Nicht nur am Herrenhäuser Markt sondern auch in Vinnhorst waren wenig später zahlreiche Polizisten im Einsatz. So bekam ein Anwohner der Schulenburger Landstraße beim Blick aus dem Fenster einen ziemlichen Schreck.