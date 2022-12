Die Impfkampagne mit mobilen Teams läuft in der Region Hannover zum Jahresende aus. Ab 2023 sind dann allein die Arztpraxen für die Immunisierung der Bevölkerung zuständig.

Hannover. Seit knapp zwei Jahren steht Corona-Impfstoff auch in der Region Hannover zur Verfügung – die Kampagne mit mobilen Impfteams allerdings läuft wie geplant Ende des Jahres aus. Dann enden die Verträge, und das Impfen wird komplett an niedergelassene Medizinerinnen und Mediziner übergeben. Das Gesundheitsamt informiert bereits entsprechend auf seiner Homepage: „Die mobilen Impfteams der Region Hannover werden nur noch bis 31. Dezember 2022 aufrechterhalten. Ab 2023 liegt die Aufgabe, den Menschen ein Impfangebot zu machen, in den Händen der Arztpraxen.“