﻿Monatelange Wartezeiten auf Führerscheine? Regionsbehörde widerspricht

Der Fall Yasmin Stieler

Ein Mädchen will in die Disco – die erreicht sie aber nie. Ihr Verschwinden im Oktober 1996 ist zunächst ein Rätsel, dann werden Leichenteile an verschiedenen Orten gefunden. Es gibt einen Verdächtigen – aber keine Gerichtsverhandlung. Der Mord an dem jungen Mädchen bleibt bis heute ungeklärt.