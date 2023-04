﻿Für Tuberkulose-Zwangsbehandlung von zwei Patienten: Region Hannover muss 308.000 Euro zahlen

Die Region Hannover muss 308.000 Euro für die Behandlung von zwei Patienten übernehmen, die an der ansteckenden Lungenkrankheit Tuberkulose erkrankt sind. Die beiden Personen wurden per Gerichtsbeschluss zwangseingewiesen, deshalb muss die Behörde die Kosten zunächst alleine tragen.

Hannover. Die Region Hannover muss für die Behandlungskosten von zwei Patienten, die an offener, also infektiöser Tuberkulose erkrankt sind, ivon knapp 308.000 Euro aufkommen. Die beiden Personen sind aktuell noch bis Juni beziehungsweise Juli nach richterlichem Beschluss im Bezirksklinikum Obermain (Landkreis Lichtenfels) zwangsuntergebracht. Der Gesundheits- und Sozialausschuss der Region musste am Donnerstag eine Sonderausgabe in Höhe von gut 292.000 Euro genehmigen, da die Behörde auf so einen Fall nicht eingestellt war und lediglich 25.800 Euro für den sogenannten individuellen Infektionsschutz im Haushalt eingestellt hat.