Region Hannover

Haben Spaß in der Metallwerkstatt: Marie (16) und Elias (15) besuchen den 10. Jahrgang der IGS Isernhagen und haben jeden Freitag Unterricht in der Werkstatt der BBS Burgdorf.

Die Betriebe wollen mitreden bei der Berufsorientierung in der Schule. Das neue Netzwerk „Schule.Wirtschaft“ will helfen. In Burgdorf kann man sehen, wie das gehen kann.

