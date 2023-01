﻿Kinder machen vor der Einschulung einen neuen Hörtest in Hannover

Bei der Schuleingangsuntersuchung machen Ärztinnen mit den Kinder jetzt einen zusätzlichen Hörtest. Region Hannover und MHH wollen dabei herausfinden, wie gut die Kinder in der Region hören.

Hannover. Gutes Hören ist für die Sprachentwicklung von Kindern wichtig, fürs Lernen und das Miteinander. Störungen des Hörvermögens sollten deshalb frühzeitig erkannt und behandelt werden. Die Region Hannover hat jetzt einen zusätzlichen Hörtest in den Schuleingangsuntersuchungen eingeführt. Gemeinsam mit dem Deutschen Hörzentrum der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) untersucht sie in einem Forschungsprojekt, wie gut die Kinder in der Region Hannover hören können.