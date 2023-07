Keine kurzfristige Erholung durch Niederschläge: Auch die Leine führt zu wenig Wasser

Hannover. Die anhaltende Trockenheit sorgt in vielen Flüssen und Seen in Niedersachsen für niedrige, teils sogar sehr niedrige Wasserstände. Das sieht in der Region Hannover nicht anders aus. Am Montagmorgen (Stand: 8.30 Uhr) wurden für die Leine in Koldingen 76 Zentimeter gemessen. Der mittlere Niedrigwasserstand liegt laut Niedersächsischem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bei 78 Zentimetern.

An der Messstelle in Herrenhausen waren es 68 und damit sogar sechs Zentimeter weniger als der mittlere Niedrigwasserstand. Immerhin: In Neustadt steht der Pegel bei 172 Zentimetern – und damit (noch) über dem mittleren Niedrigwasserstand (164).

Die Leine in der Region Hannover: mittlerer Niedrigwasserstand

An Niedersachsens größtem Fluss, der Elbe, soll in dieser Woche deswegen zusätzlich zu den regulär laufenden Untersuchungen ein Sondermessprogramm beginnen. Damit wollen Experten mögliche Auswirkungen des Niedrigwassers auf die Gewässergüte des Flusses untersuchen, wie der NLWKN mitteilte. Vor allem für Fische und andere Lebewesen können niedrige Wasserstände und ein geringer Sauerstoffgehalt zur Gefahr werden.

Aktuell sind an der Elbe schon sehr niedrige Wasserstände zu beobachten. Am Pegel Neu Darchau südöstlich von Hamburg betrug der Wasserstand vergangenen Mittwoch 83 Zentimeter. Damit lag der Wert etwa 37 Zentimeter unter dem mittleren Niedrigwasser. Mit dem Sondermessprogramm werden nun zusätzliche Proben gezogen und untersucht, um mehr Informationen über die Gewässergüte zu erhalten.

Mit Blick auf das gesamte Bundesland ist die Situation laut dem Landesbetrieb unterschiedlich: Nicht nur in der Region Hannover, sondern auch im Raum Lüneburg etwa hätten Gewässer die mittleren Niedrigwasserstände erreicht oder schon unterschritten. Das gilt auch für das südliche Niedersachsen.

Im Emsland, in Ostfriesland und im Raum Stade sieht es indes besser aus: Dort hätten sich die Wasserstände durch Niederschläge in den vergangenen Wochen leicht erholt. Eine Entspannung der Lage sei kurzfristig nicht zu erwarten. Denn schon zum Sommeranfang Mitte Juni meldeten die NLWKN-Experten niedrige Wasserstände für Gewässer, Moore und das Grundwasser – trotz eines feuchten Winterhalbjahres.

Laut den Experten ist dies auch eine Folge der trockenen Jahre 2018 bis 2020 und zuletzt 2022. Die Niederschlagsdefizite hätten sich über die Jahre angehäuft. Grundwasser- und tiefere Bodenspeicher sind noch nicht ausreichend regeneriert.

