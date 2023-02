﻿Region Hannover plant mehr Windparks als gefordert

Die Region Hannover hat das vom Land Niedersachsen vorgegebene Flächenziel bei der Windenergie schon erreicht. Sie will aber weit mehr tun: Rund 2,5 Prozent der Fläche sollen für die Energieform zur Verfügung stehen.

Hannover. Die Region Hannover muss 1,05 Prozent ihrer Fläche für die Windenergie zur Verfügung stellen – laut der am Montag bekannt gewordenen Vorgaben des Landes Niedersachsen. Nun könnte sich die Region zurücklehnen. Der Wert entspricht fast exakt dem, was schon vorhanden ist. „Unser eigenes Ziel ist aber weitaus ambitionierter“, sagt Regionspräsident Steffen Krach. Rund 2,5 Prozent lautet die Marke, die im Regionalen Raumordnungsprogramm verankert werden soll.

Die Region will ihren Stromverbrauch bis 2035 rechnerisch komplett aus erneuerbaren Energien decken. „Dazu ist es unter anderem erforderlich, die fünffache Menge an Windstrom zu produzieren, als dies heute möglich ist“, erklärt Krach. Benötigt würden schlankere Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie standardisierte artenschutzrechtliche Prüfungen.

Rund 260 Rotoren drehen sich bereits

Aktuell stehen in der Region rund 260 Rotoren und decken mit ihrer Stromproduktion den Bedarf von 350.000 Menschen ab. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte die Planungsabteilung einen Entwurf vorgelegt, wo vorhandene Windparks ausgebaut und neue angelegt werden könnten. Das konzentriert sich vor allem auf Pattensen, Uetze und das Neustädter Land, Areale also, wo sich ohnehin schon die meisten Windräder drehen. Neue Möglichkeiten sehen die Planenden unter anderem im Westen des Wunstorfer Gebietes.

Im März kommt ein neuer Entwurf

Jetzt haben sich Regeln etwa beim Abstand zur Bebauung oder für den Bau von Windenergieanlagen in Naturschutzgebieten geändert. „Wir arbeiten an der Fertigstellung eines neuen Windenergieflächen-Entwurfs“, sagt Sonja Beuning, Fachbereichsleiterin Raumordnung im Regionshaus. Das Werk wollen die Planenden schon im kommenden Monat der Politik präsentieren. Wenn die zustimmt, kann im Sommer ein Beteiligungsverfahren starten, bei dem auch die Öffentlichkeit gehört wird. Flankieren will die Region das mit Informations- und Diskussionsveranstaltungen.