Selbsttötung

Scheinbar kein Ausweg? In Krisensituationen können Angehörige und Freunde Unterstützung leisten, wenn sie Anzeichen von Lebensmüdigkeit erkennen. Eine Broschüre der Region gibt Hilfestellung.

Bei jungen Menschen gehört Selbsttötung zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Bundesweit begehen täglich etwa 25 Menschen Suizid, in der Region Hannover ist es fast an jedem zweiten Tag ein Mensch. Der Sozialpsychiatrische Verbund startet jetzt ein Präventionsprogramm.

