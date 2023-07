Allgemeinverfügung

Region Hannover: Sehen Sie live, ob Sie jetzt Ihren Garten sprengen dürfen

Erstmals in der Geschichte müssen die Menschen in der Region Hannover Wasser sparen: Demnach dürfen an heißen Tagen keine Gärten, Rasenflächen oder Sportplätze gesprengt werden. Wann die Regel greift, hängt von Uhrzeit und Temperatur ab – wir zeigen Ihnen auf einen Blick live den aktuellen Stand.