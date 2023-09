﻿Diese verschiedenen Blitzeranlagen gibt es in der Region Hannover

Hannover. Auf der Jagd nach Tempo- und Rotlichtsündern gibt es verschiedene technische Verfahren. Die Stadt Hannover setzt bei der stationären Überwachung des Verkehrs auf verschiedene Methoden.

Da ist zum einen die Induktionsmessung. In diesem Verfahren sind Kontaktschleifen in die Fahrbahn eingelassen. Sie messen die elektromagnetische Veränderung der Fahrzeuge und lösen bei einem Rotlichtvergehen eine Kamera aus. So eine Anlage steht zum Beispiel an der Hildesheimer Straße/Ecke Krausenstraße (Südstadt). Das Gerät des Unternehmens Gatso Sansys misst laut Angaben der Stadt Rotlicht- und Tempovergehen.

Hildesheimer Straße/Ecke Krauenstraße: Hier werden Rotlicht- und Temposünder geblitzt. © Quelle: Rainer Dröse

Bei den Piezzo-Sensoren (Firma Jenoptik, Gerätetyp Traffipax) handelt es sich ebenfalls um stationäre Einrichtungen, weil auch diese Methode mit Induktionsschleifen in der Fahrbahn arbeitet. Die Sensoren reagieren auf den Druck eines Fahrzeugs. Induktions- und Piezzomessung eignen sich für stationäre Geschwindigkeitsmessungen. Dabei machen sie sich das Weg-Zeit-Prinzip zunutze. Exemplare dieser Blitzer stehen zum Beispiel an der Berliner Allee/Ecke Schiffgraben (Mitte, misst Rotlichtverstöße, ist derzeit aber außer Betrieb) und am Bischofsholer Damm (Bult, misst Tempoverstöße).

Bischofsholer Damm stadtauswärts: Diese Anlage misst, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die vorgegebene Geschwindigkeit halten. © Quelle: Rainer Dröse

Berliner Allee/Ecke Schiffgraben: Dieser Blitzer erfasst Rotlichtsünder, ist derzeit aber außer Betrieb. © Quelle: Rainer Dröse

Die Laserscanner bieten den Vorteil, dass man für die Verkehrsüberwachung nicht die Straßen aufreißen muss, um dort Induktionsschleifen zu verlegen. Anhand der Laufzeit von Lichtimpulsen und der Lichtgeschwindigkeit können die Entfernung und die Geschwindigkeit eines herannahenden Fahrzeugs berechnet werden. Der Laserscanner kann mobil oder stationär eingesetzt werden. Auf der Hildesheimer Straße (Südstadt, nahe der Allmerstraße) steht eine Anlage mit der Bezeichnung Poliscan FM 1.

Hildesheimer Straße (Südstadt, stadteinwärts): Dieser Laserscanner misst die Geschwindigkeit. © Quelle: Rainer Dröse

In Sachen Verkehrsüberwachung ist die Region Hannover bundesweit Vorreiter. Auf der B 6 kommt der Streckenradar (Section Control) zur Geschwindigkeitskontrolle zum Einsatz. Zwischen Gleidingen und Laatzen-Rethen in Richtung Norden wird auf einer Strecke von 2,2 Kilometern von jedem Fahrzeug die Durchschnittsgeschwindigkeit (per Foto und Zeitstempel) gemessen. Dafür werden kurzfristig alle Kennzeichen erfasst und anonymisiert gespeichert. Bei einer Geschwindigkeit über den erlaubten 100 Kilometern pro Stunde gehen die Daten an die Bußgeldbehörde der Region Hannover.

Bundesweit einzigartig: Auf der B 6 bei Laatzen gibt es das Streckenradar Section Control. © Quelle: Rainer Dröse

Und es scheint zu wirken. In den vergangenen Jahren gab es keine Unfälle mit Schwerverletzten oder Toten auf diesem Streckenabschnitt.

