﻿Feuer an Bord: So oft brennt es bei Üstra und Regiobus

Der bei einem Brand am Montag völlig zerstörte Linienbus in Hannover-Wülfel ist kein Einzelfall. Immer wieder gehen Fahrzeuge von Üstra und Regiobus in Flammen auf. Allein der Blick zurück bis 2008 listet acht Fälle auf, dazu kommen drei Großbrände in den Depots. Eine Übersicht.

