﻿Region Hannover spendet 100.000 Euro für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien

Die Region Hannover wird aus ihrem Haushalt 100.000 Euro Soforthilfe für die Opfer des Erdbebens in Syrien und in der Türkei zur Verfügung stellen. Das geht auf eine Initiative von Rot-Grün in der Regionsversammlung zurück, der sich die Gruppe CDU/FDP anschließt.

Hannover. Die Region Hannover spendet 100.000 Euro aus dem Regionshaushalt als Soforthilfe für die Opfer des Erdbebens im syrisch-türkischen Grenzgebiet, bei dem nach aktuellen Angaben mehr als 40.000 Menschen umgekommen sind und etwa 26 Millionen Bewohner humanitäre Hilfe brauchen. Für diese Summe haben sich die Fraktionen im vertraulichen Regionsausschuss ausgesprochen. Die Initiative dazu war von Rot-Grün ausgegangen. Die Regionsversammlung muss diese Spende in der kommenden Woche noch beschließen, was aber als Formsache gilt, da zumindest auch die Gruppe CDU/FDP diesen Vorstoß unterstützt.

„Wir sind alle geschockt von den Bildern aus Syrien und der Türkei. Und wir haben uns gefragt, wie wir am schnellsten helfen können“, sagt Silke Gartlo, die SPD-Fraktionschefin. Das Geld solle für Hilfsmittel wie Decken und Medikamente verwendet werden, die Regionsverwaltung solle dies koordinieren. „Der Impuls ist gut, wir stehen dahinter und zeigen uns selbstverständlich solidarisch mit den Menschen, die so viel Leid erleben müssen“, äußerte CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek.

Spenden-Konzerte in Langenhagen und Sehnde

Hilfe kommt auch von anderer Stelle. Bei zwei deutsch-türkischen Freundschaftskonzerten in Langenhagen und Seelze können Besucher ebenfalls für die Erdbebenopfer spenden. Die Veranstaltung in Langenhagen findet am Freitag, 17. Februar, ab 18 Uhr im daunstärs, Konrad-Adenauer-Straße 17, statt. Das Freundschaftskonzert in Sehnde ist für Sonnabend, 18. Februar, ebenfalls ab 18 Uhr im Forum der KGS Sehnde, Am Papenholz 11, geplant.

Sängerin Ayda Kırcı und Pianist Helge Adam präsentieren dann türkische Volkslieder, sogenannte Türkü-Lieder, mit westlichem Jazzeinfluss. Weitere Musiker sind Peter Schwebs (Kontrabass) und Dieter Schmigelok (Schlagzeug). Die beiden Konzerte sind Teil der insgesamt zehnteiligen Veranstaltungsreihe „ Freunde! Wir leben Vielfalt in der Region Hannover“. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Erdbebenopfer wird gebeten.

Krach: „Musik und Gemeinschaft ist gelebte Freundschaft“

Die Konzertreihe wurde unabhängig vom jüngsten Erdbeben bereits Ende 2022 von der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe der Region Hannover und dem türkischen Elternverein der Landeshauptstadt Hannover ins Leben gerufen. Schirmherr ist Regionspräsident Steffen Krach (SPD), er äußerte am Mittwoch: „Wenn Musik und Gemeinschaft dazu beitragen können zu helfen, dann ist das der Kern dessen, was wir mit den Freundschaftskonzerten erreichen wollen. Hilfsbereitschaft ist gelebte Freundschaft.“