﻿Warum so viele Dinge nur dank der Arbeit Ehrenamtlicher funktionieren

Hannover. Gustav Kahn und seine Mitstreiter sammeln Müll und sorgen so für ein sauberes Stadtbild in Hannover. Soschia Karimi organisiert Demos und macht damit auf die Freiheitsbewegung im Iran aufmerksam und Mariya Maksymtsiv setzt sich seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine ein. Dies sind nur drei Beispiele dafür, dass ehrenamtliches Engagement in der Region Hannover viele Facetten hat.

Am Freitag zeichnete Regionspräsident Steffen Krach während der Veranstaltung „Ehrenamt im Fokus“ im Regionshaus 38 Personen, Vereine und Projekte aus, die Gutes für andere tun. „All die Dinge, die in der Region Hannover so gut funktionieren, würden ohne die Ehrenamtlichen nicht funktionieren“, so Krach.

Engagement im Sozialverband

Aus der Landeshauptstadt wurde Dirk Battke ausgezeichnet. Er engagiert sich unter anderem für den Sozialverband Deutschland (SoVD). Besonders die Entwicklung des Ortsverbandes Hannover-Süd gehört zu seinen Verdiensten.

Bruni Boy ist unter anderem Mitglied im Hiroshima-Verein zur Förderung des internationalen Jugendaustausches. Sie gestaltet Besuche in Japan und Gegenbesuche mit. Daneben ist sie in der Fluxx-Notfallbetreuung aktiv, einem Projekt der Landeshauptstadt Hannover, gefördert von der Region. Eltern finden hier Beratung und Unterstützung bei der Kinderbetreuung.

Saubere Sache: „Clean Up Hannover“

Reinhold Fahlbusch war Vorstandsvorsitzender des Sozialkaufhauses „fairKauf“ und leitete das genossenschaftliche Projekt bis zu seiner Verabschiedung im Juli 2015. Unter seiner Leitung entstanden „fairKauf“-Filialen in Langenhagen, Laatzen und Linden.

Gustav Kahn hat 2020 die Organisation „Clean Up Hannover“ gegründet. Bis zu 40 Personen sammeln an unterschiedlichen Orten achtlos weggeworfenen Müll ein und entsorgen den Abfall. Die Organisation bemüht sich so um ein sauberes Stadtbild und fördert das Bewusstsein für die Umwelt.

Unterstützung für Freiheitsbewegung im Iran

Soschia Karimi ist 2022 Mitbegründerin der Initiative „Hannover for Iran“, die regelmäßig Demonstrationen organisiert und auf die Freiheitsbewegung im Iran aufmerksam macht. Daneben engagiert sie sich auch als Mitglied der Promovierendenvertretung der Leibniz-Universität für die Interessen der Studierenden.

Mariya Maksymtsiv setzt sich seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine für die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter ein. Dabei arbeitet sie eng mit Vereinen, Politik und Kirchen zusammen und hat sich an der Erstaufnahmeeinrichtung am Messebahnhof Laatzen als Ansprechpartnerin für Geflüchtete engagiert.

Hilfe bei Start in weitergehenden Schulen

Swea Kersten-Heese ist Vorsitzende des Fördervereins der Förderschule „Im Großen Freien“ mit dem Schwerpunkt Sprache. Der Verein verhilft Schülerinnen und Schüler zu einem guten Start in weitergehende Schulen. Die Geehrte sorgt mit ihrem Engagement für Inklusion und Chancengleichheit.

Annette Teuber ist seit 2000 Mitglied im ADFC und setzt sich für die Belange des Vereins ein. Seit 2007 ist sie im Vorstand. Sie setzt sich immer wieder für bessere Bedingungen für den Radverkehr ein.

Ukrainischer Verein ist für Geflüchtete da

Der Ukrainische Verein in Niedersachsen setzt sich für die Vermittlung ukrainischer Kunst und Kultur ein. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine unterstützt der Verein systematisch Geflüchtete, sammelt Spenden, koordiniert die Verteilung und bietet psychologische, medizinische und soziale Beratung an.

Olga Welz leitet den Chor „Heimatmelodie“, der das Ziel hat, die Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern zu fördern. Der Chor umfasst mittlerweile 40 Mitglieder und tritt auch bei Veranstaltungen des Landes Niedersachsen und der Landesmannschaft der Deutschen aus Russland auf.