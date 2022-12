﻿Region Hannover: Unterrichtsausfall an Schulen wegen Blitzeis

In der Region Hannover geht Sicherheit vor: Wegen des drohenden Glatteises fällt der Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen am Montag aus. An den Schulen gibt es eine Notbetreuung.

Wegen des drohenden Glatteises fällt am Montag in der Region Hannover die Schule aus.

Hannover. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in der Nacht zu Montag sowie am Morgen vor Glatteis – in der Region Hannover geht Sicherheit daher vor: An allen allgemein-und berufsbildenden Schulen in der Landeshauptstadt Hannover und den Umlandgemeinden fällt der Unterricht aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist an allen Schulen gewährleistet, dass Schülerinnen und Schüler, die trotz des Unterrichtsausfalls zur Schule gekommen sind, betreut werden.

Hintergrund ist, dass der Deutsche Wetterdienst für die Region Hannover in der Nacht und in den frühen Morgenstunden gefrierenden Regen mit Glatteisbildung prognostiziert. Mit Entspannung der Glättegefahr ist ab Montagvormittag mit dem erwarteten Tauwetter zu rechnen.