Zum Schulstart am Donnerstag: Es bleibt nass in Hannover – aber Besserung ist in Sicht

Hannover. Mit jeder Menge Niederschlag hat der Donnerstag in weiten Teilen der Region Hannover begonnen, für die Schülerinnen und Schüler ist es ein verregneter Start in das neue Schuljahr. Und das wird sich zunächst aller Voraussicht nach auch nicht ändern. Denn laut wetteronline.de bleibt es bis in den Nachmittag hinein nass.

Der 17. August wird wohl der bisher regenreichste Tag des Monats in Hannover. Das Gröbste scheint immerhin überstanden zu sein. Ab Mittag ist noch einmal mit bis zu 2 bis 5 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in 20 Minuten zu rechnen. Regenjacke, Schirm und vielleicht auch den Pullover beim Verlassen des Hauses also nicht vergessen, denn wärmer als 21 Grad wird es nicht.

Keine Warnung des DWD mehr, Besserung in Sicht

Positiv auch: Zunächst warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) – wie schon für die Nacht – noch bis 12 Uhr vor schweren Gewittern in der Region Hannover. Nicht nur mit Starkregen, sondern auch mit Sturmböen oder schweren Sturmböen sei zu rechnen, so die Experten. Das ist mittlerweile nicht mehr Fall. Dennoch kann es am Nachmittag durchaus noch einmal gewittern.

Und es ist Besserung in Sicht: Am Donnerstag soll es weitgehend trocken bleiben, die Temperaturen steigen auf 28 Grad. Für Sonnabend sind sogar bis zu 31 Grad prognostiziert, der Sonntag soll nach Lage der Dinge bei 27 Grad sehr sonnig werden – 13 Sonnenstunden sind avisiert.

