Die Diskussion um sogenannte Körpererkundungsräume in Kitas der AWO Region Hannover hat hohe Wellen geschlagen. Nun fordert das Landesjugendamt, dass vier Einrichtungen ihr sexualpädagogisches Konzept überarbeiten.

Hannover. Die Kitas der AWO Region Hannover stehen nicht nur wegen der Einrichtung sogenannter Körpererkundungsräume in der Kritik. Nach Angaben des niedersächsischen Landesjugendamtes müssen mittlerweile vier Kitas auch ihr sexualpädagogisches Konzept überarbeiten. Stein des Anstoßes sind Regeln zu sogenannten Körpererkundungsspielen, in denen festgelegt wird, was in der Kita bei kindlichen „Doktorspielen“ erlaubt ist – und was nicht.