﻿Corona: Was ist von der Pandemie geblieben?

Hannover. Mehr als drei Jahre hat Corona den Alltag beherrscht, die Menschen verunsichert und vor allem auch stark eingeschränkt. Mittlerweile ist das Thema gewissermaßen vom Tisch, genau wie es die Masken und Impfstoffe sind. „Bei uns wird nicht mehr viel gemeldet“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. In der vergangenen Woche habe das Bundesgesundheitsministerium 89 Covid-Todesfälle gemeldet, 42 Prozent weniger als in der Vorwoche. Seit Beginn der Pandemie starben bundesweit 175.027 Menschen an oder mit Covid.

Inzidenz liegt bei 1,2

In der Region Hannover sind derzeit 47 Infektionen gemeldet, die Inzidenz liegt bei 1,2. Insgesamt wurden während der Pandemie 531.772 Fälle registriert, 529.420 Menschen sind genesen, 2305 Infizierte gestorben. Abgelaufenes Material ist bei der Region kein Problem. „Da die Region bereits seit Anfang des Jahres nicht mehr im Auftrag des Landes impft, gibt es auch bei uns keine Masken und Impfstoffe mehr, die entsorgt werden müssten.“ Der Bund hatte unzählige Masken entsorgen lassen, da das Haltbarkeitsdatum abgelaufen war und die Länder kein Interesse mehr an den zum Teil überteuerten Schutzartikeln hatten.

Im Klinkium Region Hannover ist Corona kein Thema mehr, es gibt weder Erkrankte und folgerichtig auch keine Todesfälle mehr. „Die beschafften Masken wurden weitestgehend im laufenden Betrieb verwendet. Impfstoffe wurden uns sehr passgenau für die Impfung unserer Beschäftigten zur Verfügung gestellt, sodass wir keine eigene Lagerhaltung hatten“, erläutert Sprecher Steffen Ellerhoff. Professor Tobias Welte, Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule, sieht immer noch schwere Fälle, „allerdings im Bereich der Hochrisikopatienten“. Corona sei nicht 100-prozentig verschwunden, man müsse abwarten, wie sich die Lage im Herbst entwickele.

„Bedarfsgerecht nachbestellt“

„Wir behandeln zurzeit nur einen Patienten, der bis vor drei Tagen positiv war und sich gerade erholt. Todesfälle sind eine ganze Weile her“, sagt Matthias Büschking, Sprecher der Diakovere. Auch müssen kein Impfstoff oder Masken weggeworfen werden. „Wir mussten nichts entsorgen, weil wir immer bedarfsgerecht nachbestellt haben. Und Masken brauchen wir auch nach Corona laufend.“ Auch bei den Rettungsdiensten gibt es keine Probleme mit abgelaufenen Schutzartikeln. „Bei uns gibt es keinen großen Restbestand an Schutzmasken, die noch vorhandenen werden im Rettungsdienst verwendet“, sagt eine Sprecherin der Johanniter.

„Vereinzelt kommt es noch vor, dass das Corona-Virus in kleinen sozialen Gruppen oder Familien zirkuliert“, berichtet Matthias Berndt, Vorsitzender des Hausärzteverbandes. Insgesamt sei das Corona-Virus in den Hausarztpraxen aber gut unter Kontrolle. „Wichtig ist die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission, dass Menschen ab 60 Jahren oder Jüngere mit chronischen Erkrankungen ihren Corona-Impfschutz einmal jährlich im Herbst auffrischen lassen sollten.“

Problem Post Covid

Das Thema Corona spielt daher nur noch eine untergeordnete Rolle, allerdings nicht für Infizierte, die unter Spätfolgen und Post Covid leiden. Rund 600.000 vor allem jüngere Menschen betrifft das in Niedersachsen, „die Versorgungsstruktur ist immer noch nicht klar“, weiß Professor Welte. Ein Grund, warum die MHH ab September für diese Patienten eine virtuelle Sprechstunde einrichtet. Denn auf einen Termin in einer Covid-Ambulanz müssen Betroffene mittlerweile etliche Monate warten, Zeit, die therapeutisch nicht länger ungenutzt bleiben soll.

