Ein neuer Sozialbericht gibt Antworten darauf, wie es um die Kinderarmut in der Region Hannover steht – er kommt zu überraschenden Ergebnissen.

Hannover. Gibt es in Deutschland einen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Herkunft? Von Kinderarmut seien vor allem Familien betroffen, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert seien, behauptete Bundesfinanzminister Christian Lindner am Sonntag. Sie trieben die hohe Anzahl armer Kinder in Deutschland – bundesweit ist Statistiken zufolge jedes fünfte Kind von Armut betroffen – in die Höhe. Bei den „ursprünglich deutschen Familien“ dagegen – allein diese Formulierung sorgte in den sozialen Netzwerken für hitzige Debatten – sei die Kinderarmut deutlich spürbar zurückgegangen.