﻿Region Hannover: Wetterdienst warnt vor Glatteis und Schnee

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor Glatteis und Schnee in der gesamten Region Hannover. Das Risiko bestehe bis zum späten Vormittag. Einen ersten Unfall mit mehreren Fahrzeugen gab es bereits auf der A2.

Hannover. Glatteis und Schneefall beschäftigen am Donnerstagmorgen die Region Hannover. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im gesamten Bereich vor glatten Straßen, Radwegen und Bürgersteigen wegen überfrierendem Regen. Außerdem kommt jetzt auch noch Rutschgefahr dazu. Auf der A2 Richtung Dortmund gab es bereits einen schweren Unfall wegen der Witterungsverhältnisse, sogar der Bahnverkehr war zwischenzeitlich betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut DWD herrschen in Hannover zurzeit -1 Grad Celsius. Die Warnung vor Glätte und Schnee gilt noch bis mindestens 11 Uhr. Das komplette Schnee- und Glätteband zieht sich laut Wetterdienst quer durch Niedersachsen zwischen Bremen und Hannover.

Hannover: Glätteunfall auf A2 mit sieben Autos

Auf der A2 hat sich deshalb schon ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, geriet bei Langenhagen Richtung Dortmund gegen 6.30 Uhr ein Kleinwagen ins Schleudern. Am Ende waren insgesamt sieben Fahrzeuge involviert, es gibt zwei Verletzte. Momentan ist nur ein Fahrstreifen frei, es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und auch der Bahnverkehr litt unter dem Wetter. Laut dem Unternehmen konnte in den frühen Morgenstunden der Bahnhof in Nienburg nicht angefahren werden. Ursache waren „witterungsbedingte Beeinträchtigungen“. Das hatte Auswirkungen auf die Regionalexpresslinien 1 von/nach Norddeich (Mole) und 8 von/nach Bremerhaven-Lehe. Seit 9 Uhr verkehren sie laut Bahn aber wieder planmäßig.

Unfälle in Niedersachsen

Auch weiter im Norden des Landes hat es schon Unfälle gegeben. Durch extreme Straßenglätte sind zwei Männer in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) in ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 21 und 22 Jahre alten Insassen wurden bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten schätzten den Schaden auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Auch bei Westerstede spielte offenbar überfrierende Nässe eine Rolle bei einem Unfall mit einem großen Sattelzug. Dort rutschte ein 40-Tonner in der Nacht zum Donnerstag von der Autobahn 28. Die Fahrerin des Gespanns hatte Glück und soll unverletzt geblieben sein, ihr Fahrzeug landete in der Leitplanke. Der Verkehr an der Unfallstelle staute sich.