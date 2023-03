Region Hannover will mehr Schwimmkurse anbieten – und lädt zu Forum ein

Der Bedarf an Schwimmkursen für Kinder ist groß in der Region Hannover. Am 23. März will die Region deshalb in den Austausch gehen mit Verbänden, Vereinen, Schulen und Kitas. Auch Regionspräsident Steffen Krach ist dabei. Interessierte sind eingeladen zu kommen.

Hannover. Die Zahl der Nichtschwimmer in Hannover ist größer geworden, insbesondere aufgrund der Ausfälle von Anfängerkursen in der Corona-Pandemie. Die Region Hannover hat deshalb vor rund einem Jahr gemeinsam mit Stadtsportbund, Regionssportbund und dem TK Hannover die Schwimmoffensive gestartet. Ziel des Projekts ist es, der Knappheit an Kursplätzen entgegenzuwirken. Am 23. März lädt die Schwimmoffensive Vereinsvertreter, Lehrer, Erzieher, Interessierte ab 16 Uhr in das Haus der Region ein – zur „Schwimmwerkstatt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir wollen mit unseren Partnern Trainer mit Schulleitungen, Erzieher und Schwimmbäder zusammenbringen und nach immer neuen Wegen suchen, um allen Kindern in der Region das Schwimmen beizubringen,“ sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD), der ein Grußwort sprechen wird. Die „Schwimmwerkstatt“ soll nicht nur eine Informationsveranstaltung sein. In Workshops sollen Vertreter der verschiedenen Gruppen gemeinsam nach Lösungen suchen und sich vernetzen. Unter anderem geht es darum, wie zusätzliche Wasserzeiten für Schwimmkurse geschaffen werden können und wie mehr Übungsleiter ausgebildet werden können. „Im vergangenen Jahr haben wir viele Menschen begeistern können, sich als Trainer ausbilden zu lassen oder einfach neue Schwimmzeiten in Ferien oder fast vergessenen Bädern entdeckt,“ sagt TKH-Vorsitzender Hajo Rosenbrock.

Lesen Sie auch

Schwimmoffensive verzeichnet positiven Trend

Nach Angaben der Region ist es dank der Schwimmoffensive gelungen, 143 zusätzliche Schwimmkurse für 1800 Kinder anzubieten und 143 zusätzliche Übungsleiter auszubilden. „Hier wollen wir jetzt ansetzen und versuchen gerade in der Sommerpause noch mehr Kurse auf den Weg zu bringen“, sagt Rosenbrock. Trotz des positiven Trends müssen sich Eltern noch immer auf lange Wartezeiten einstellen, wenn sie ihr Kind für einen Schwimmkurs anmelden wollen.