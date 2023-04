﻿Gastfamilien aus der Region Hannover gesucht

Wer ab diesem Sommer für ein Jahr einen Gastschüler oder eine -schülerin aufnehmen will, kann sich bei der gemeinnützigen Organisation Youth for Understanding melden. Dabei spielt der eigene Familienstand keine Rolle.

Für Gastschülerinnen und Gastschüler aus der ganzen Welt werden in der Region Hannover Gastfamilien gesucht, die diese für ein Jahr aufnehmen.

Hannover. Die gemeinnützige Austauschorganisation Youth For Understanding (YFU) sucht Gastfamilien aus der Region Hannover, die bereit sind, im August und September Jugendliche aufzunehmen, die für ein Schuljahr nach Deutschland kommen.

Die 15- bis 18-Jährigen besuchen die Schule und möchten Land, Leute und die deutsche Sprache kennenlernen. Insgesamt werden deutschlandweit 300 Gastfamilien gesucht, aktuell leben in Niedersachsen bereits 60 Austauschschüler, die von YFU vermittelt worden sind.

Gastfreundschaft: Viele Familie wollen Gastkinder aufnehmen

„Dass sich trotz der aktuellen Situation so viele Familien in Niedersachsen für die Aufnahme eines Gastkindes entschieden haben, zeugt von großer Gastfreundschaft“, sagt Joachim Wullenweber, Leiter des Aufnahmeprogramms bei YFU. „Wir würden uns freuen, wenn ab Sommer erneut viele Jugendliche ihr Austauschjahr in Niedersachsen verbringen könnten.“

Ob die Gastfamilien selbst Kinder haben oder nicht, spielt keine Rolle. Wer Gastschüler aufnehmen möchte, kann sich bei YFU melden, entweder telefonisch unter (0 40) 2 27 00 20 oder per E-Mail an gastfamilien@yfu.de. Weitere Informationen gibt es hier für Interessierte.