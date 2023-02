﻿Sehbehinderte Flüchtlingskinder aus der Region Hannover sollen bleiben dürfen

Hannover. Zwei schwer sehbehinderte Flüchtlingskinder aus der Region Hannover sollen trotz ursprünglich abgelehnten Asylantrags bleiben dürfen. Dafür hat sich nach Informationen dieser Zeitung am Donnerstag die Härtefallkommission Niedersachsen ausgesprochen. Sie hat den Fall der Kinder und ihrer blinden Mutter geprüft.

Eine ganze Schule, die Franz-Mersi-Schule in Hannovers Südstadt, hatte vor mehr als einem Jahr mit einer aufsehenerregenden Plakataktion und Eingaben an das Innenministerium dafür gekämpft, dass der neunjährige Tale und seine siebenjährige Schwester Leonarda nicht nach Montenegro zurückkehren müssen. Die Elternratsvorsitzende, selbst Mutter einer sehbehinderten Tochter, hatte den Fall schließlich vor die Härtefallkommission Niedersachsen gebracht.

Chance der Kinder auf ein Bleiberecht steigt erheblich

Mit dem positiven Votum der Kommission steigt die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass die Familie trotz eines abgelehnten Asylantrags nicht abgeschoben wird. Nach Angaben eines Sprechers stellt die Kommission in so einem Fall ein Ersuchen an das niedersächsische Innenministerium, die Abschiebung aufzuheben. Die Entscheidung werde dort aber noch einmal geprüft, hieß es am Donnerstag. Im Jahr 2021 folgte das Innenministerium der Empfehlung der Härtefallkommission 83-mal. 14-mal legte sie ein Veto ein.

Hannovers Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, der sich selbst für die Familie eingesetzt hatte, sagte, er freue sich sehr über die Entscheidung der Kommission.

Tale wie auch Leonarda sind Kinder aus der Volksgruppe der Roma und schwer sehbehindert. Beide waren im vergangenen Winter – mitsamt ihrer fast blinden Mutter und einem Bruder – von Abschiebung bedroht. Zurück nach Montenegro sollten sie müssen, in ein Land, in dem gerade Roma oft in großer Armut leben. Die kleine Familie wäre nach Angaben ihrer Tante Emilia S. dort vermutlich schnell in die Obdachlosigkeit abgerutscht.

Der Antrag bei der niedersächsischen Härtefallkommission, den eine Mutter ihrer Schule gestellt hatte, hatte aufschiebende Wirkung. Eine Abschiebung erfolgt zunächst nicht.

Mit großen Plakaten hatte die Franz-Mersi-Schule darauf aufmerksam gemacht, dass zwei Mitschüler von Abschiebung bedroht waren. © Quelle: Katrin Kutter

Die kleine Familie war im Dezember 2017 mitsamt Verwandten nach Deutschland geflüchtet. Der Asylantrag war bereits im April 2018 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt worden. Eine Nachfrage dieser Zeitung bei der Regionsverwaltung ergab: Ihre eigene Sehbehinderung sowie die ihrer Kinder hatte die Mutter in ihrem Asylverfahren gar nicht geltend gemacht. Vermutlich war die Frau, eine Analphabetin, gar nicht in der Lage gewesen, ihre Rechte wahrzunehmen.

Beide Kinder können nur mit speziellen Lesegeräten lesen

Dabei haben beide Kinder schwere, medizinisch festgestellte Sehbehinderungen, die sie im Alltag stark einschränken. Tales Sehvermögen lag nach einer Augenoperation bei rund 16 Prozent. Leonardas Sehvermögen beträgt sogar nur zwischen 8 und 10 Prozent. Die Kinder benötigen aufgrund der starken Sehbehinderung ein besonderes Lernumfeld. Nur mit speziellen Lesegeräten können sie überhaupt lesen.

Auch die Schule bestätigte die Beeinträchtigungen der Kinder. Unstrittig war auch, wie gut sich Tale und Leonarda in der Schule integriert hatten, wie groß ihre Lernfortschritte waren, obwohl sie nie zuvor eine Schule besucht hatten. Die Klassenlehrerin sagte, ihrer Kenntnis nach spreche die Familie überdies keine der in Montenegro üblichen Sprachen, sondern nur Romanes, die Muttersprache vieler Roma. Schulische Bildung in Montenegro für so schwer beeinträchtigte Romakinder zu finden, sei unmöglich, sagt die Tante der Kinder.

Einen ersten Abschiebeversuch hatte es im Winter gegeben

Einen ersten Abschiebeversuch hatte es bereits gegeben, als die gesamte Förderschule im vergangenen Winter begann, sich für die beiden Schüler einzusetzen. Er scheiterte nach Angaben der Familie nur deshalb, weil die Kinder bereits auf dem Weg in die Schule waren. Die Kinder waren in ständiger Angst, dass ein weiterer erfolgen könne.

Jetzt ist die Chance, dass Tale und Leonarda keine Angst mehr haben müssen, erheblich gestiegen.