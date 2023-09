﻿Regionsentdeckertag: Kostenlos mit Bus und Bahn die Region Hannover erkunden

Hannover. Kostenlos mit Bus und Bahn zu den Zielen beim Regionsentdeckertag: Das geht am Sonntag, 10. September, beim 36. Regionsentdeckertag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Fahrgäste können Busse, Bahn und Nahverkehrszüge im gesamten GVH (Großraum-Verkehr Hannover in den Zonen A/B/C) den ganzen Tag lang kostenfrei nutzen“, schreibt die Region Hannover auf ihrer Website dazu.

Lesen Sie auch

Vergünstigte Fahrten im Niedersachsentarif

So müssen für Ziele in Alfeld, Eschede, Hildesheim und Hodenhagen zusätzliche Tickets gebucht werden. Wer den Entdeckertag in Rehburg-Loccum erleben möchte, kann dies mit der Buslinie 835 gratis tun. Denn gratis sind zwar „ein- und ausbrechende Buslinien“, jedoch „keine Fahrten mit Bahnen von und zu benachbarten Landkreisen“, so die Region auf ihrer Website weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier rät die Region Hannover aber zu vergünstigten Fahrkarten im Niederachsentarif oder zum Niedersachsenticket oder auch zum Deutschlandticket.

Ausflugsziele in Hannover und Umland

Zum Regionsentdeckertag können Unternehmungslustige diverse Ausflugsziele in Hannover und dem Umland kennenlernen. Ganze 37 Stationen laden in diesem Jahr zum Spielen, Tanzen und Lernen ein. In der hannoverschen City finden viele Aktionen statt darunter erstmals eine abgesonderte Familienwiese mit Hüpfburgen und vielem mehr hinter dem Mahnmal am Opernplatz.

HAZ