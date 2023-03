An der Spitze des Klinikums Region Hannover (KRH) fehlt eine Vision, wie es weitergehen kann. Deshalb muss Regionspräsident Steffen Krach jetzt energischer eingreifen, meint Mathias Klein.

. Das kam plötzlich: Monatelang hatte die Kommunalpolitik in der Region Hannover darüber diskutiert, ob sie möglicherweise Krankenhäuser in Laatzen und Lehrte schließen müsse, um die Finanznot des Klinikums Region Hannover (KRH) zu beheben. Nun ist auf einmal eine ganz neue Idee im Spiel: Die Region könnte, so hat es der seit Corona bundesweit bekannte Notfallmediziner Christian Karagiannidis angeregt, auch mit Nachbarlandkreisen kooperieren – konkret mit Peine. Der Gedanke dahinter: Ein gemeinsames Krankenhaus könnte die Gesundheitsversorgung im Osten der Region und in Peine gleichermaßen lösen.