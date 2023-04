﻿Rehkitzrettung Hannover: Verein setzt Drohnen zum Tierschutz ein

Hannover. Rehkitze sind völlig geruchlos. Weder Spürhunde noch Fressfeinde können sie riechen. Und deshalb hat ihnen die Natur über Jahrtausende einen Instinkt anerzogen, der bisher ihr Überleben gesichert hat. Wenn sich Gefahr nähert, dann laufen Rehkitze nicht weg, sondern ducken sich ins hohe Gras. So sind sie nicht auffindbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rehkitzrettung Region Hannover: Jährlich 250 Jungtiere gerettet

In unserer modernen Welt aber wird den Jungtieren dieser Instinkt immer häufiger zum Verhängnis. Wenn sich landwirtschaftliche Erntemaschinen mit ihren 25 Meter breiten Auslegern durch das hohe Gras der Wiesen schneiden, dann ist Wegducken ein grausamer Fehler. Die Deutsche Wildtierstiftung schätzt, dass jährlich 100.000 Rehkitze durch Erntemaschinen getötet werden.

Ein Verein von hannoverschen Ehrenamtlichen hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, die Rehkitze regionsweit mit Hightech-Einsatz zu schützen. Sie kooperieren mit den Landwirten, mit den Jägern und der Flugsicherung. Was sie antreibt, ist zweierlei: der Wille zum Tierschutz, aber auch der Spaß an Technik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ortung per Drohne

Sirrend steigt eine Drohne in den Himmel östlich von Hannover. Marc-André Gödeke vom Netzwerk Rehkitzrettung Hannover zeigt Interessierten bei einem Ortstermin, wie die Ortung und Rettung der frisch geborenen Tiere abläuft. Weil es eine Übung ist, findet sie während sonniger Tagesstunden statt. „Die Einsätze zur Rehkitzrettung sind natürlich immer frühmorgens“, sagt Gödeke. Erstens, weil die Landwirte früh anfangen. Zweitens, weil die Wärmebildkameras die etwa 38 Grad warmen Jungtiere besser orten können, wenn die Umgebung kalt ist – also nachts.

Aufgenommen mit Wärmekamera: Auf dem Drohnenbild des Netzwerks Rehkitzrettung Hannover ist zu sehen, wie zwei Ehrenamtliche mit Kescher die georteten Rehkitze im Feld sichern, damit sie nicht in den Messern der Mähmaschine verenden. © Quelle: RKRH

Zu tun gibt es reichlich: Durchschnittlich 250 Rehkitze hat der Verein bisher nach eigenen Angaben gerettet – pro Saison. Und die Saison ist kurz: Die Kitze werden Ende April, Anfang Mai geboren. Etwa zur gleichen Zeit startet auch die Mahd der Wiesen. Ab Ende Juni sind die Kitze stark und schnell genug zum Weglaufen, dann ändert sich ihr Instinkt. Es sind also zwei Monate, in denen Todesgefahr droht für sie.

Früher eher die Qualität von Ultraschallbildern

Den Rettern spielt die ständig wachsende Technikqualität in die Hände. „Vor wenigen Jahren konnte man auf dem Monitor nur mit sehr geübtem Auge etwas erkennen“, sagt Gödeke: „Das hatte etwa die Qualität von Ultraschallbildern.“ Inzwischen seien die Bilder so detailgetreu, dass man „teilweise die Mäuse rennen sehen kann auf dem Feld.“ Was auch nicht immer gut ist. Wenn irgendwo ein Feldhase gelegen hat, bevor ihn das Summen der Drohne aufgescheucht hat, dann bleibt die Kuhle im Gras etwa zehn Minuten lang so warm, dass der Wärmesensor der Drohne ihn erkennt. Das war dann ein Fehlalarm. Aber es gibt auch genug echte Alarme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drohne der Rehkitzrettung Hannover: Der gleichnamige Netzwerkverein zeigt Interessierten, wie die Ortung und Rettung der frisch geborenen Tiere abläuft. © Quelle: Conrad von Meding

So läuft die Rettung ab:

So läuft die Rettung ab:

* Die Alarmierung: Landwirte informieren in der Regel die Jagdpächter, bevor sie mit der Ernte starten. Früher wurden dann zuweilen Menschenketten gebildet, um Rehkitze mit Klingeln und Rufen aufzuspüren. „Der Erfolg ist mäßig – Sie können direkt neben einem Kitz stehen und werden es nicht bemerken“, sagt Drohnenpilot Christian Walter.

* Der Hilferuf: Einige Jagdpächter haben mittlerweile selbst Drohnen und spüren Rehkitze auf. Andere informieren das vor wenigen Jahren gegründete Netzwerk Rehkitzrettung Region Hannover und bitten um Unterstützung.

* Das Team: Das Netzwerk stellt dann ein Team zusammen. Gebraucht werden eine Drohnenpilotin oder ein Drohnenpilot und eine Person zum Beobachten des Monitors (ein sogenannte Spotter – oder eben eine Spotterin). Fünf solcher Teams gibt es derzeit im Verein. Zusätzlich werden weitere Ehrenamtliche benötigt, die ins Feld gehen und die Rehkitze sichern.

* Die Suche: Das Aufspüren der Jungtiere ist selbst nach ihrer Drohnenortung nicht einfach. Die Drohne bleibt über dem Punkt stehen, an dem eine Temperaturdifferenz gemessen wurde. Mit Handfunkgeräten dirigiert das Drohnenteam die Suchenden durchs Feld, ihre Silhouetten lassen sich auf dem Monitor der Wärmebildkamera ja gut verfolgen.

* Die Rettung: Sobald die Kitze gefunden sind, dürfen sie keinesfalls angefasst werden. „Wenn sie kontaminiert sind, sind sie erstens für Fressfeinde leichte Beute, zweitens würde die Ricke ihren Nachwuchs mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wieder annehmen“, sagt Gödeke. Dann droht statt des Mähtods das Verhungern.

Rehkitze werden mit Kescher gefangen

Winzig klein sind die Tiere kurz nach ihrer Geburt. Sie messen kaum 20 Zentimeter. Mit einem Kescher werden sie nach der Ortung festgesetzt und dann mit Handschuhen, möglichst unter Zuhilfenahme schützender Grashalme, vom Feld getragen. „Manchmal spielen sich dramatische Szenen ab, wenn etwa die Ricke zitternd am Feldrand steht und angstvoll beobachtet, was passiert“, sagt Drohnenpilot Walter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem Kescher wird das geortete Rehkitz eingefangen: Marc-André Gödeke vom Netzwerk Rehkitzrettung Hannover zeigt Interessierten, wie die Ortung und Rettung der frisch geborenen Tiere abläuft. Das Rehkitz im Bild ist ein Kunststofftier. © Quelle: Conrad von Meding

Der Einsatz beginnt oft um 4 Uhr und ist – je nach Feldgröße – meist nach einer bis zwei Stunden beendet. Was aber motiviert treibt die Ehrenamtlichen, am Feldrand zu arbeiten, während andere schlafen?

Faszination des Fliegens

Bei Christian Walter ist es zunächst die Faszination des Fliegens gewesen. Er ist auch im Hauptberuf Drohnenpilot. Der 59-Jährige prüft Bauwerke auf Schäden und hat auf diesem Weg zur Rehkitzrettung gefunden. Der Vereinsvorsitzende Marc-André Gödeke (41) ist früher hobbymäßig ferngesteuerte Hubschrauber geflogen, engagiert sich aber parallel schon seit Jahren in einer Tierschutz-Stiftung. Und Jens Herrnberger (55), der im vergangenen Jahr Mitglied des Netzwerkvereins geworden ist, leitet seine Motivation historisch her. „Ich finde, dass wir alle eine Verantwortung haben“, sagt er: „Früher haben die Bauern mit der Sense gemäht, da hat der Schutz der Tiere von selbst funktioniert. Erst mit der Industrialisierung der Landwirtschaft ist dieses Problem gewachsen.“

Gerettetes Rehkitz: Das Netzwerk Rehkitzrettung Hannover hat mit seinen Drohnen ein Jungtier geortet und bringt es in Sicherheit, bevor die landwirtschaftlich genutzte Wiese gemäht wird. © Quelle: RKRH

Ausdrücklich aber will der Verein keine Vorwürfe verteilen, sondern praktisch helfen. „Wir alle profitieren von den Ergebnissen der Landwirtschaft. Da ist es doch toll, dass wir mithelfen können, sie mit unserem Engagement tierfreundlicher zu machen“, sagt Gödeke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landwirte tragen Verantwortung

Die Landwirtinnen und Landwirte haben allerdings auch ein mehrfaches Interesse daran, dass der Tierschutz funktioniert. Erstens sind sie vor dem Gesetz verantwortlich dafür, dass möglichst wenige Jungtiere auf den Feldern in Gefahr geraten. Zweitens sind die meisten von ihnen selbst Tierschützer, denn ohne Liebe zur Natur hätten sie den Beruf wohl kaum ergriffen. Drittens aber gefährden Fleisch und Blut in der Wiesenmahd die Qualität der Silage. Es sind also sowohl juristische als auch moralische und wirtschaftliche Interessen, die zusammenkommen.

Drohne voraus: Immer öfter werden Grünflächen vor der Mahd mit Drohnen abgeflogen, um Rehkitze aufzuspüren und zu retten. Hier ein Symbolfoto des Netzwerks Rehkitzrettung Hannover. © Quelle: RKRH

Etwa 20 Interessierte sind an diesem Tag zu der Vorführung und Übung nahe Seelze-Bolzum gekommen. Etwa Martina Fink (53) aus der List, die sich aus Tierschutzgründen interessiert, oder das Ehepaar Heike und Eckart Schlegel aus dem Warmbüchenviertel, die den Termin mit einer Radtour kombiniert haben.

Hoffen auf Unterstützung

Der Vereinsvorsitzende Gödeke und seine Mitstreiter hoffen, dass einige sich entscheiden, den Verein aktiv zu unterstützen. „Rehkitzrettung ist zeitaufwendig, die Alarmierung erfolgt oft erst am Vorabend“, sagt Gödeke: „Auf je mehr Schultern sich die Arbeit verteilt, desto einfacher für alle.“