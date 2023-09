﻿„Reichsbürger“ aus Hannover: Ex-Polizist gewinnt vor Gericht in Dresden

Voleyball: 3. Liga

Kaum was zu meckern: Neuer SFA-Trainer Feiberg mit Traumstart in Oldenburg

Man weiß ja am Anfang oft nicht so richtig, wo man steht. Noch dazu, wenn ein neues Trainerduo das Sagen hat. Umso schöner, wenn dann der Saisonauftakt so richtig glückt. Wie bei den SF Aligse in der 3. Liga West.