Der Neubau an der Medizinischen Hochschule in Hannover (MHH) verzögert sich offenbar um Jahre. Die MHH will in Klinikgebäuden mit hohem Sanierungsbedarf in der Zwischenzeit unabhängig vom Neubau fortlaufend sanieren und so die Behandlung der Patienten auf hohem Niveau gewährleisten. Zu den Kosten sagt sie nichts.