﻿Wie überrascht sind Sie, dass unter Hannovers Polizisten „Reichsbürger“ sind, Herr Kluwe?

Zur Person

In seiner fast ein halbes Jahrhundert dauernden Karriere hat Volker Kluwe, Jahrgang 1956, viele Stationen der polizeilichen Arbeit kennengelernt und unterschiedlichste Tätigkeiten ausgeübt. Nach dem Abitur wurde er Kriminalbeamter in Niedersachsen, es schlossen sich Stationen in Braunschweig, seiner Geburtsstadt Salzgitter, Delmenhorst und Hannover in unterschiedlichen Bereichen an. Schon damals war er im Stab der Polizeidirektion Hannover tätig. Nach dem Studium für den höheren Polizeivollzugsdienst in Münster zog es Kluwe sogar auf das internationale Parkett. Zunächst aber wurde er Referent für die „Internationale polizeiliche Zusammenarbeit“ und später für Strategie und Organisation der Polizei im Niedersächsischen Innenministerium. Vier Jahre vertrat Kluwe mit Mandat des Bundesrates die deutschen Bundesländer in Fragen der Organisierten Kriminalität bei der Europäischen Union in Brüssel. Von 2005 bis 2011 leitete er zunächst die Abteilung „Organisierte Kriminalität“ im Landeskriminalamt Niedersachsachsen, bevor er Vizepräsident des LKA wurde. Daran schloss sich die Arbeit als Landespolizeidirektor und zugleich stellvertretender Abteilungsleiter im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport an. Seit 2013 ist er Polizeipräsident der Polizeidirektion Hannover. Nach zehn Jahren geht er Ende März in den Ruhestand. Volker Kluwe ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.