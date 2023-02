﻿Vor Inhaftierung: Reichsbürger-Chefin agierte von Hannover aus

Hannover. In der Zeit vor ihrer Festnahme wohnte sie offenbar unerkannt in Hannover, in der Nähe der Podbielskistraße in der List. Ihren wirklichen Namen hat die „Reichsbürgerin“ Heike Werding, Chefin der verbotenen „Geeinten deutschen Völker und Stämme“ (GdVuSt) da längst abgelegt. Gegenüber ihren Vermietern in Hannover gibt sie sich als Rechtsanwältin Dr. Ingeburg Wonneberger aus. Die Namensrechte hat sie sich bizarrerweise von einer Verstorbenen, der realen Ingeburg Wonneberger, vor deren Tod übertragen lassen. So notiert es im vergangenen November die Staatsschutzkammer am Landgericht Lüneburg in ihrer Urteilsbegründung im Prozess gegen Werding. Angeklagt ist sie wegen Volksverhetzung, Verbreitens von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen und Missbrauchs von Berufsbezeichnungen. Dreieinhalb Jahre muss die 61-Jährige ins Gefängnis. Sie hat Revision eingelegt.

„Spinne im Netz unter Staatsfeinden“

Werding muss unter den „Reichsbürgern“, die aus Niedersachsen kommen, als potenziell sehr gefährlich gelten. Vor Gericht wird das überdeutlich. Als „Spinne im Netz“ einer Gruppe von Staatsfeinden bezeichnet die Staatsanwältin die Frau, die so betont gutbürgerlich auftritt. Der Vorsitzende Richter charakterisiert das „Gift“, das Werding verspritzt habe, als brandgefährlich.

In Berlin, dem Gründungssitz der Gruppe „Geeinte deutsche Völker und Stämme“, hing an einem Briefkasten vor einem Wohnhauses dieses Schild. © Quelle: Paul Zinken/dpa

Werding, von Haus aus Ernährungsberaterin und Fotografin, gilt als „Generalbevollmächtigte“ der ersten Reichsbürger-Gruppierung, die der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im März 2020 bundesweit verbieten lässt. Bei einer Razzia in zehn Bundesländern waren auch Schusswaffen sichergestellt worden. Die „Geeinten deutschen Völker und Stämme“ sprechen der BRD ihre Legitimität ab, „Germany“ ist für sie wie für viele Reichsbürger lediglich eine „Firma“. Werding, die sich selbst auch „Heikefriede aus der Sippe derer zu Werding“ nennt, schert sich nicht um das Verbot, macht ungerührt weiter. Sie glaubt an ein eigenes Staatssystem, für das sie und ihre Gefolgsleute selbst 200 fiktive „Gemeinen“ gründen (und für bis zu 5100 Euro verkaufen) – und mindestens 500 Mitglieder akquirieren. Es gibt einen „Gerichtshof“, die Vorsteher der Gemeinen sollen ihre Rechte mit Hilfe von Söldnern durchsetzen.

Werding hält Vorträge, verkauft „Lebendbekundungen“ (500 Euro pro Stück), mit denen ihre Anhänger sich von der BRD lossagen. Bei einer Durchsuchung ihrer hannoverschen Wohnung werden Stempel, fiktive Ausweise, Anschreiben und Broschüren gefunden. Ihr mittlerweile verbotener Youtube-Kanal zählte 21.000 Abonnenten. Werding fordert ihre Anhänger auf, Anspruch auf die Eigentumsrechte „ihrer“ Ländereien zu erheben. Ihr Staatsgebilde fußt auf rassistischem, zutiefst antisemitischem Gedankengut. Das Landgericht zitiert sie unter anderem so: „Nicht heimathberechtigte Zuwanderer, die (nach 2015) den deutschen Grund und Boden betreten haben, haben Deutschland innerhalb von 90 Tagesläufen zu verlassen. Beheimathete können nur deutschsprachige Menschen sein oder werden, wenn diese ihre deutschstämmigen Ahnen nachweisen können. Das schließt Rassen jüdischer und osmanischer Glaubensformen und freimaurerische Ordensangehörige gänzlich aus“.

Ministerpräsident Söder sollte Werding als Sklave dienen

Werding betont vor der Staatsschutzkammer, wie sehr sie Gewalt verachtet. Bemerkenswert ist: Nach Hannover zieht die vierfache Mutter wegen ihrer Enkelkinder, ihre eigene Familie missioniert die nach Angaben ihrer Tochter „liebevolle Großmutter“ offenbar nicht. Ihre Texte sprechen eine andere Sprache. Den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder will sie „wegen Genozids enteignen“. Ab sofort solle Söder als Sklave dienen. Wie wenig Eindruck selbst die Untersuchungshaft auf sie macht, zeigt, dass sie noch von dort eine Anzeige an den „Internationalen Menschengerichtshof Den Haag“ gegen den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und diverse Juristen, die sie angeblich verfolgen, schickt. Sie fordert nach Angaben einer Gerichtssprecherin für alle lebenslange Haft statt standrechtlicher Erschießungen.

Ihren „Geeinten Völkern und Stämmen“ nutzt das nichts. Nach Angaben des niedersächsischen Verfassungsschutzes sind die Aktivitäten der verbotenen Reichsbürgergruppierung nach der Inhaftierung Werdings vollständig zum Erliegen gekommen.