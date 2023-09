Die Reihe „LindenLiest“ präsentiert den „Club der toten Linden-Dichter“ – mit Kersten Flenter und Manfred Wassmann.

Linden. Im Stadtteil Linden war man schon immer sehr bedacht auf die eigene Geschichte – und auf die eigenen Geschichten. Und wirklich tot ist hier nur, wer vergessen ist. So hat die Lesereihe „Linden liest“ den „Club der toten Linden-Dichter“ ins Leben gerufen: Am Donnerstag, 21. September, lesen Kersten Flenter und Manfred Wassmann Texte von drei verstorbenen Autoren aus Linden: Johannes Wenzel (1866 – 1948), Adam Seide (1929 – 2004) und Hans-Jörg Hennecke (1942 - 2014). Texte aller Autoren finden sich in der Linden-Anthologie „Ver(w)ortungen“ von Kersten Flenter und Henning Chadde.