﻿Reinhard Mey in Hannovers ZAG-Arena: Leise Töne vom ewigen Gaukler

Reinhard Mey tritt auch in der ZAG-Arena völlig unprätentiös auf – vor 7000 Menschen reicht ihm seine Gitarre und seine Musik der leisen Töne. Aufhören will der 79-Jährige ganz offenkundig auf keinen Fall: Er will wiederkommen nach Hannover und wieder spielen.

Hannover. Schon die Ausgangskulisse ist effektiv. Bevor Reinhard Mey die ZAG-Arena betritt, steht seine Gitarre da, in der Mitte der Bühne, von einem Scheinwerferkegel erleuchtet. Einzig Mey und sein Instrument erwarten die etwa 7000 Besucher in der halbierten Halle. Eine große Vorfreude erfüllt sich, als Mey auf die Bühne joggt und unumwunden beginnt: „Ich wollte wie Orpheus singen“ greift auf die Anfänge seines Werks zurück. Die Stimme klingt noch immer nach Rauch, wie 1970 an der Marstallbrücke, als Mey nach einem Auftritt beim Altstadtfest „den Hut rumgehen“ ließ. Damals wie heute wollte er nur „Spielmann“ sein, ein „Gaukler, Seiltänzer und Taugenichts — bis zum Tage des Jüngsten Gerichts“.

In einem Interview umschrieb der 79-Jährige das jüngst in einer Ankündigung, nicht freiwillig mit dem Touren und dem Musizieren aufzuhören. Solange es ginge, ginge es weiter: Und die ewige Musik hilft gegen Krankheit, Alter und Heimweh — „ich möchte nirgendwo lieber sein als hier auf dieser Bühne“, sagt er heute. Er spielt viele Lieder vom neuen Album „Das Haus an der Ampel“ und bedient sich sonst am eigenen Oeuvre.

Vignetten aus Vergangenheit und Gegenwart

Das ist wie eine serielle Autobiografie mit fiktionalen Elementen angelegt: Was Mey in mehr als 50 Jahren zu sagen hatte, hat er gesungen. Seine Vignetten aus Vergangenheit und Gegenwart haben den Detailreichtum großer Romane, bringen zum Schmunzeln und Reflektieren. Neue Songs wie „In Wien“ und „Glück ist, wenn du Freunde hast“ fügen sich mit Weisheit und Milde nahtlos in Meys Evergreens ein.

Aus Momenten der Introspektion sind Meys Lieder entstanden — er schreibt und spielt im „stillen Kämmerchen“ — in solche Momente kehren sie oft zurück. „Die erste Stunde“ ist ein Wiegenlied, das an die ersten Augenblicke mit seinen gerade geborenen Kindern denkt. In „Dann mach‘s gut“ besingt ein Vater das letzte Treffen mit seinem Sohn und die flüchtige Verabschiedung, in Erwartung eines nächsten Treffens. Mit Andeutungen und Details gibt Mey seiner Geschichte eine tragische Wucht, die man in der Unterhaltungsmusik selten spürt.

Ohnehin ist er mit einem einzelnen Musiker kaum zu vergleichen, vielleicht mit der gesammelten Kompetenz des französischen Chansons: Höchstens sind also Brel, Brassens und Aznavour die Maßstäbe dieses Abends, was Melodien, Texte und Präsenz angeht.

Rettung vor einem Nazi-Hool

Spritzig, im schwarzen Seidenhemd und gut gelaunt kommt Mey zur zweiten Hälfte. „Ich liebe es, unter Menschen zu sein“ ist eine fein ironische Sammlung von Anekdoten, in der andere erst kolossal nerven, aber Mey am Ende von einer Horde FC-St.Pauli-Fans vor einem Nazi-Hool gerettet wird. Die letzte Strophe widmet er natürlich den heutigen Besuchern.

Mit Erinnerungsliedern an seine Heimatorte Berlin und Frankreich hebt Mey das Glas an alte Bekannte, singt dann in eindrücklichen Bildern über die Gegenwart: „Der Vater und das Kind“ stellt sich zwei Gäste seines Konzerts vor, aus der Sicht des Liedermachers, der den Moment einfängt und dessen Zärtlichkeit weitergibt. „Das Wichtigste im Leben sind die Momente, in denen wir Liebe hinterlassen“, zitiert er Albert Schweitzer, und fügt „Ich liebe Dich“ an, eine Ode, die auch Selbstreflexion ist.

Zweieinhalb Stunden spielt Mey, es ist ein Abend der leisen Töne. Politisches bleibt angedeutet, wie beim bittersüß verklingenden „Gerhard und Frank“, deren Liebesgeschichte mit einer Krankheitsdiagnose und einem Ticket „nach Zürich, one way“ endet. Entsprechend leise sind die Töne aus dem Saal. Erst beim kanonischen „Über den Wolken“ in den Zugaben singt der Saal zaghaft mit, während Mey den Klassiker sanft umarrangiert. Und was er in einigen Andeutungen über das Konzert verstreut hat, sagt er zum Ende noch mal deutlicher: Mit Mey wird es — in Hannover, zu einem späterem Datum — ein erneutes Wiedersehen geben.

